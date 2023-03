Campeões de Vendas Leal Moreira 2022: construtora premia corretores e imobiliária de imóveis

A Leal Moreira promoveu na última semana, o “Campeões de Venda Leal Moreira 2022”. O evento ocorreu no restaurante Famiglia Sicilia e premiou os melhores corretores de imóveis e imobiliárias do ano de 2022. Com apresentação da jornalista Tainá Aires, a premiação apresentou as categorias por produto, maior VGV vendido, melhor engajamento digital, corretor destaque, gerente campeão de vendas 2022 e reconhecimento da construtora.

Igor Moreira, diretor executivo da Leal Moreira, comentou sobre a importância da premiação em reconhecer o trabalho e desempenho dos corretores. "Nós, da Leal Moreira, valorizamos muito os corretores. Eles são os motores do nosso mercado mobiliário. Queremos reconhecer o trabalho desses profissionais que em muitas construtoras não são reconhecidos. E este evento de hoje tem a ideia de premiar e reconhecer o trabalho de quem movimenta o mercado mobiliário”, ressaltou.

A premiação contou com troféus, selos e placas aos ganhadores (Divulgação Leal Moreira)

Aos ganhadores, foram entregues troféus e placas de reconhecimento, e para as imobiliárias, um selo para seu destaque no ano passado. Assim, elas vão poder usar a placa como ‘Selo de Qualidade’.

Para Rodrigo Luz, gerente comercial da Leal Moreira, a premiação representa um importante incentivo aos corretores. "A importância desse evento é para celebrar e chancelar as vendas que aconteceram no ano de 2022, e premiar esses corretores de imóveis que se destacaram. Isso é um gás enorme para os corretores que se dedicam o ano todo", ressaltou.

O diretor comercial, Patrick Biá, agradeceu pela premiação “Campeões de Vendas”. "Hoje é uma noite de celebração e de reconhecimento aos nossos corretores pelas vendas de sucesso em 2022. Eles foram responsáveis por entregar um resultado positivo e estou feliz de confraternizar ao lado deles”, completou o diretor.