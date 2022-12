Campanha Dezembro Vermelho mobiliza sociedade para o enfrentamento das ISTs

Mobilização da sociedade civil e da administração pública para o enfrentamento do HIV, da Aids e das demais infecções sexualmente transmissíveis é o objetivo da campanha Dezembro Vermelho. A infectologista Paula Miranda, do Hospital Porto Dias, explica mais sobre a campanha e a importância da difusão das informações para prevenção e diagnóstico.

A infectologista completa ressaltando que a campanha busca chamar atenção para a prevenção, as formas de assistência e os direitos das pessoas que convivem com HIV e Aids.

A infectologista Paula Miranda, do Hospital Porto Dias, explica sobre a importância da campanha (Arquivo pessoal)

Além do HIV e da Aids, existem outras infecções sexualmente transmissíveis como a Sífilis, HPV, Gonorreia, Hepatites B e C, Herpes genital, dentre outras. E a principal forma de prevenção é o uso do preservativo durante as relações sexuais.

Paula também destaca a imunização (vacinação para HPV e Hepatite B) como forma de prevenção. “E no caso do HIV, a profilaxia, ou seja, a prevenção antes e após a exposição de uma relação desprotegida”.

O diagnóstico precoce ajuda no tratamento ainda nas primeiras etapas."É iniciar o tratamento o mais rápido possível e evitar complicações e o desenvolvimento das fases tardias, além do que quando você tem o controle da doença, você faz o tratamento, você também evita a transmissão”, pontua a infectologista.

Os tratamentos são variados e específicos para cada tipo de infecção e é disponibilizado pela rede pública de saúde geralmente nas unidades de referência. O período de duração do tratamento também é diferente, alguns em um curto prazo e outros, com um prazo mais longo, como para o HIV.