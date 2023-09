Caminhar com Maria Atrelados à fé: confira mais sobre a história, trajeto e programação do Círio

Conhecido por ser uma grandiosa manifestação de fé e devoção, o Círio de Nazaré tem mais de 200 anos de história e, ao longo desse período, passou por muitas mudanças, principalmente quando se trata do percurso da procissão. Atualmente, a festividade nazarena tem duração de 15 dias e conta com 13 procissões, além de uma extensa programação de eventos como missas, vigílias de oração e o Arraial de Nazaré.

O primeiro Círio de Nazaré foi realizado no dia 8 de setembro de 1793, com a organização do presidente da Província do Pará, Dom Francisco de Souza Coutinho. Na época, a festa religiosa não tinha uma data fixa para acontecer, mas a partir de 1901 o bispo Dom Francisco do Rego Maia

determinou que a romaria fosse realizada sempre no segundo domingo de outubro.

A primeira romaria do Círio ocorreu no período da tarde, com a imagem saindo do Palácio do Governo e seguindo em direção à pequena capela construída no local em que a Virgem de Nazaré foi encontrada pelo caboclo Plácido, atualmente é onde fica a Basílica Santuário de Nazaré.

Vale destacar que, em 1854, a procissão passou a ser realizada pela manhã, devido a uma forte chuva que fez a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré atolar no meio do trajeto.

Percurso de 3,6 quilômetros tem início na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha (Everaldo Nascimento)

Trajeto oficial

É no segundo domingo de outubro que acontece, de fato, o Círio de Nazaré. O momento marca o trajeto de 3,6 quilômetros que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré faz na berlinda desde a Catedral Metropolitana de Belém até a Praça Santuário de Nazaré, onde está a Basílica. Esse é o evento mais emocionante da festividade nazarena e também o mais emblemático, pois reúne milhões de romeiros.

A imagem passa por pontos turísticos da capital paraense como a Estação das Docas, avenida Presidente Vargas, Praça da República, avenida Nazaré, até chegar à Basílica de Nazaré.

Por causa de toda a grandiosidade da festividade, o Círio de Belém foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como patrimônio cultural de natureza imaterial. Essa conquista retrata todo o simbolismo do evento que é repleto de emoção por parte dos 2,5 milhões de romeiros que agradecem pelas graças atendidas pela Virgem de Nazaré.

Confira, abaixo, a Programação do Círio de Nazaré 2023:

6 de outubro

Missa do Traslado Basílica Santuário

Local: Basílica Santuário

Hora: 7h

6 de outubro

Traslado Ananindeua / Marituba

Início: Basílica Santuário

Hora: 8h

7 de outubro

Romaria Rodoviária

Início: Ananindeua

Hora: 5h30

7 de outubro

Romaria Fluvial

Início: Icoaraci

Hora: 9h

7 de outubro

Moto Romaria

Início: Praça Pedro Teixeira

Hora: 11h30

7 de outubro

Descida da Imagem

Local: Basílica Santuário

Hora: 12h30

7 de outubro

Trasladação

Início: Colégio Gentil Bittencourt

Hora: 17h30

8 de outubro

Círio de Nazaré

Início: Igreja da Sé

Hora: 7h

14 de outubro

Ciclo Romaria

Início: Praça Santuário

Hora: 8h

14 de outubro

Romaria da Juventude

Início: Igreja a definir / Basílica Santuário

Hora: 16h

15 de outubro

Romaria das Crianças

Início: Praça Santuário

Hora: 8h

21 de outubro

Romaria dos Corredores

Início: Praça Santuário

Hora: 5h30

21 de outubro

Romaria da Acessibilidade

Início: Praça Santuário

Hora: 8h

22 de outubro

Missa de Encerramento do Círio de Nazaré

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h

23 de outubro

Subida da Imagem

Local: Basílica Santuário

Hora: 6h

23 de outubro

Missa do Recírio

Local: Praça Santuário