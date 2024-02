Cametá: maior carnaval multicultural da Amazônia inicia na sexta, 9

O tradicional Carnaval das Águas dá a largada na programação festiva da Prefeitura Municipal de Cametá, no Baixo Tocantins. A Fundação Cultural Cametaense (Funcult) reúne grupos folclóricos ribeirinhos para celebrar a cultura da região pelos rios e ruas da cidade.

O evento inicia às 13h, com a saída do barco Venino Pantoja da orla do município rumo à Vila de Juaba, em um percurso que mistura as tradições das bumbarqueiras e grupos folclóricos que percorrem o rio Tocantins em um translado que destaca a rica herança cultural da cidade.

A celebração une pessoas de diferentes origens em uma grande festa. A mistura de carnaval terrestre e fluvial destaca a identidade cultural única de Cametá.

Programação valoriza as tradições populares no Baixo Tocantins (Divulgação/ Prefeitura de Cametá)

Além das apresentações culturais o cortejo conta com a apresentação do cantor Kim Marques que estará a bordo embalando os foliões com seus melhores hits até a orla da cidade, onde a festa segue rumo a avenida para os desfiles dos grupos folclóricos e a abertura oficial do Carnaval 2024.