Cametá investe em sistemas agroflorestais para ampliar agricultura de base sustentável no município

A Prefeitura de Cametá tem atuado de forma constante em melhorias para o setor agrícola do município. Um exemplo disso são os investimentos importantes realizados pela gestão municipal no desenvolvimento rural da cidade. O trabalho é realizado por meio de ações que incentivam a agricultura, a sustentabilidade com as produções agroecológicas, emprego e renda para os trabalhadores do campo e da cidade.

Entre as ações implementadas no município está o trabalho da mecanização agrícola, que prepara a terra para o plantio da próxima safra e contribui para a redução do desmatamento e das queimadas, que são os vilões da saúde e meio ambiente. Além disso, o patrolamento das estradas vicinais e ramais têm contribuído diretamente para o escoamento da produção. Isso também faz parte do pacote de investimentos que visam as melhorias no campo.

A agricultura é um setor de extrema importância para a economia do município e segurança alimentar. Porém, é importante que o desenvolvimento do campo esteja atrelado à preservação da natureza. Pensando nisso, a gestão municipal vem atuando na construção de viveiros ecológicos nas comunidades e distribuição de 1 milhão de mudas entre espécies nativas e frutíferas para os agricultores.

Outro ponto importante a ser destacado é o apoio que a Secretaria Municipal de Agricultura de Cametá tem oferecido, por meio de assistência técnica, para os agricultores, facilitando o manejo e ampliação da produção. A atividade tem gerado resultados positivos para o município, como a premiação do cacau cametaense, conquistado em Nova Iorque.

Redução do desmatamento

Equipe de assistência técnica do município garante apoio para os agricultores, facilitando o manejo e ampliação da produção (Reprodução/Prefeitura de Cametá)

As ações da Prefeitura Municipal de Cametá iniciaram com a 6ª Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que definiu as diretrizes da Secretaria de Agricultura em diversificar a produção agrícola e implementar Sistemas Agroflorestais (SAFs), para uma agricultura de base sustentável.

Com o trabalho realizado há pouco mais de dois anos, o município já reduziu consideravelmente o desmatamento e foi destaque no prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae em 2022, concorrendo com mais de 80 prefeituras do estado do Pará.

“Isso vem comprovar que é possível sim, produzir no campo sem desmatar. Basta ter coragem e vontade de fazer, que as coisas acontecem”, declarou o prefeito Victor Cassiano.

O município também vem fortalecendo a piscicultura como fonte de renda importante para a população rural e ribeirinha. Já são quase 200 mil alevinos de várias espécies, distribuídos para fomentar a criação de peixes, além da construção de tanques ecológicos nas comunidades, com acompanhamento da equipe técnica da Secretaria Municipal da Pesca.