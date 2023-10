Cametá é referência em construção de microssistemas de abastecimento de água para ribeirinhos

Quem conhece o projeto de microssistemas de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas de Cametá, se assusta pela ousadia, determinação da gestão municipal, dado as dificuldades que são enfrentadas para garantir água potável à população que vive às margens dos rios do município.

Neste contexto, pode-se afirmar que a Prefeitura Municipal, realiza o maior programa de abastecimento de água potável da região norte do País, com a construção de 72 unidades de microssistemas de água com capacidade para 6 mil litros cada uma, em comunidades ribeirinhas, no município de Cametá. As obras fazem parte do compromisso firmado durante a campanha, que se tornou realidade para a população que vive nas ilhas.

Os investimentos para as construções atingem o valor de quase 10 milhões de reais. Uma parte oriunda de recursos próprios e o restante por meio de aquisição de emendas parlamentares. Atualmente, oito unidades já foram entregues e 12 estão em fase de conclusão. Os trabalhos das obras estão sendo executados de acordo com os recursos disponíveis.

Dado a grandiosidade e importância do projeto, as obras estão sendo acompanhadas pelo Governo Federal, que já demonstrou interesse em usar o município de Cametá como referência de como levar água potável aos ribeirinhos na Amazônia e também implantar o programa de água para todos na região norte, semelhante ao programa “Luz Para Todos”, que hoje abrange comunidades mais distantes.

Impactos direto na saúde e educação

O projeto da água de qualidade gera impacto positivos em toda a comunidade no que diz respeito à saúde, que reduz casos parasitários, superlotação de atendimentos nos postos de saúde. Impacto na educação, que com a saúde em dia, as crianças podem frequentar as aulas e isso diminui a evasão escolar, além da qualidade de vida da população ribeirinha, principalmente as comunidades que moram às margens de rios que secam completamente durante o fenômeno da vazante, algo muito comum da região.

Pedro Afonso Correa, tem 62 anos e vive na comunidade de Contra Maré desde que nasceu. Ele se emociona ao lembrar as dificuldades que enfrentava para ter acesso à água potável.

Pedro Afonso Correa, de 62 anos, comenta que o abastecimento de água potável será um sonho realizado (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

“Há 20 anos que eu buscava água em outro lugar para minha família beber e fazer comida, chovesse ou fizesse sol. E nunca passou em nossa mente que alguém se interessaria em resolver este problema da água para nós que moramos em comunidades ribeirinhas. Isso é um sonho pra nós”, declarou seu Pedro.

A dona de casa, Francinete Gonçalves tem 50 anos e mora na comunidade de Jatuaia, uma das contempladas com o projeto de microssistemas. “Era muito difícil conseguir chegar em outra comunidade para buscar água, principalmente em período de inverno quando todo dia tem temporal. O local mais perto para buscar era cerca 40 minutos de barco. Tem esse sistema aqui em nossa comunidade é uma benção muito grande. Nunca ninguém pensou trazer uma obra dessa para nós que vai facilitar nossa vida”, lembrou dona de casa.

Francinete Gonçalves é dona de casa e destaca que os microssistemas irão melhorar a vida dela (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Assim como dona Francinete e seu Pedro Afonso, o projeto de água potável vai beneficiar diretamente mais de 30 mil pessoas. E o resultado disso será visto na queda de busca por atendimentos básicos nas UBS’s, na educação, entre outros setores.

Amazônia

A bacia Amazônica é o maior sistema hidrográfico e responsável por 16% da água doce que chega aos oceanos. Com isso, o Brasil é a maior potência hídrica do mundo, haja vista que o país concentra 12% de todas as reservas de água no planeta.

O estado do Pará e, precisamente, o município de Cametá, estão inseridos na região rodeados por grandes rios de água doce. Chega ser controverso afirmar que quem mora cercado por rios passe necessidade de água no Brasil. Essa região tem abundância de água doce, mas a população sofre com a falta de água potável.

Demorou séculos para vir um prefeito sensível às necessidades básicas da população que habita as ilhas e que faz parte do município de Cametá. Ao longo de décadas, a falta de políticas públicas e interesse por parte dos administradores municipais, dificultaram que a população que habita nas ilhas tivesse acesso à água boa para consumo. Esta é a primeira vez, na história de Cametá, que o poder público municipal atende essa necessidade básica da população ribeirinha.

De acordo com o Prefeito Victor Cassiano, com a construção dos microssistemas de abastecimento, Cametá entra em outro patamar de desenvolvimento e ao mesmo tempo se torna referência para o restante do Brasil.

“A inauguração de cada microssistema é muito significativa para todos nós. São muitos anos de sofrimento com doenças originadas pela falta de água potável. Nossa gestão está resolvendo um problema secular da população ribeirinha”, afirma o prefeito.