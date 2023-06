Câmara Municipal de Belém homenageia o vereador John Wayne

A Câmara Municipal de Belém (CMB) cumprimenta o presidente, vereador John Wayne, pelo seu aniversário, celebrado no sábado (03/06), e pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do poder legislativo municipal. A instituição deseja saúde, prosperidade e que o mandato se estenda para dar continuidade nas atividades em prol do povo de Belém.

A CMB saúda também todos os vereadores pelo engajamento em ações que levam melhoria na qualidade de vida da população.

A instituição vive um momento de otimismo, pois o martelo foi batido em relação à realização da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém. Logo, serão realizadas melhorias na cidade, na área de mobilidade urbana, turismo, infraestrutura, acessibilidade, entre outras.

VEJA MAIS

A Câmara Municipal de Belém estará de braços abertos para receber sugestões e pedidos para um melhor atendimento a todos.

Os parlamentares já se pronunciaram em questão ao apoio e parcerias em relação às obras e serviços junto ao poder executivo e quem só tem a ganhar é o povo belenense.