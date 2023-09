Calor Extremo: Loja Imperador explica soluções de refrigeração para ambientes

Com estudos meteorológicos indicando calor extremo em Belém até 2050, a necessidade de baixar as temperaturas é uma preocupação recorrente para quem mora e trabalha na capital paraense. Um dos principais, e mais efetivos, caminhos é buscar soluções de refrigeração para os ambientes domiciliares e profissionais, mas é preciso atenção às principais dicas dos especialistas. A loja Imperador orienta quais equipamentos podem ser mais efetivos na luta em busca do tão aguardado conforto térmico.

Potência vs Espaço

A primeira orientação é ficar atento ao tamanho do espaço que será refrigerado e por onde o calor chega, com essa informação, o técnico especializado neste tipo de atendimento pode calcular a potência necessária que o equipamento vai precisar para atender a necessidade. Também é preciso saber quantas pessoas devem frequentar o espaço e os tipos de equipamento que estão no cômodo, como televisores e outros dispositivos. Nesse aspecto, existe uma regra de ouro: quanto maior o número de BTUs (em livre tradução: Unidade Térmica Britânica) um aparelho tiver, maior será a sua potência.

Qual aparelho escolher?

A variedade de aparelhos no mercado é grande, por isso, é importante o consumidor buscar orientação junto ao profissional para adequar os objetivos, orçamentos e necessidades. Na loja Imperador, as equipes apresentam as inovações tecnológicas que vão desde as centrais de ar-condicionados até os modelos de teto ou chão e equipamentos sem corrente de vento, de acordo com o desejo do cliente.



Com tantas variedades de modelo é possível melhorar a sensação térmica tanto nas residências quanto nos ambientes comerciais, independente do tamanho do espaço, Com a orientação especializada é fácil e seguro realizar a instalação dos equipamentos escolhidos sem ter a preocupação com a montagem.