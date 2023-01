Caderno Inteligente: conheça as vantagens e adquira o seu na Papelaria Brazz Brazz

Quem acompanha as tendências da Geração Z, certamente já ouviu falar sobre o Caderno Inteligente, isso porque, devido ao volta às aulas 2023, o termo esteve em alta nas redes sociais e já se encontra disponível na Papelaria Brazz Brazz. O grande diferencial desse caderno é a versatilidade, já que é possível remover, acrescentar e reordenar as folhas sem qualquer dano a elas ou à estrutura do material. O modelo é similar a um fichário, mas com algumas diferenças, a nova tendência permite a troca de cada detalhe, incluindo capa e elástico, por exemplo.

O caderno pode ser encontrada em diferentes modelos e tamanhos, sendo totalmente personalizável (Divulgação Papelaria Brazz Brazz)

A marca brasileira surgiu em 2014 com o objetivo de inovar no ramo da papelaria ao criar um tipo de caderno totalmente personalizável. A ideia é que o caderno seja montado de qualquer forma, sendo possível colocar e retirar elementos, em um sistema chamado caderno de disco (discbound).

O Caderno Inteligente pode ser encontrado em diferentes versões: grande, médio, em tamanho A5 ou o chamado Inteligine, bem pequeno. Os preços variam de acordo com o tamanho e o conteúdo que vêm dentro dele, no modelo mais básico está incluso: uma folha de identificação com calendário, folhas offset (usadas para escrever normalmente) e suporte elástico para uma caneta ou um lápis.

Já a opção grande, média ou A5 inclui também uma bolsa plástica, divisórias com abas para identificação, folhas lisas brancas para impressão e elástico para segurar o conteúdo, que estão disponíveis em todas as lojas físicas e no site da Papelaria Brazz Brazz.

Itens como discos e elásticos também podem ser trocados de acordo com a necessidade e gosto (Divulgação Papelaria Brazz Brazz)

Além do conteúdo básico do Caderno Inteligente, podem ser adquiridos outros acessórios, tanto de reposição quanto para deixá-lo mais funcional ou decorado. É possível comprar um estojo que se conecta ao caderno, marcadores de página, pastas organizadoras, régua que também se fixa ao caderno, marcadores adesivos e folhas de adesivos e pingentes decorativos, tudo para deixar o material personalizado.

