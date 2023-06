"Burgers e Brejas" garante animação de sócios e sócias na AP

Uma noite recheada com hambúrgueres deliciosos, cerveja bem gelada, música ao vivo, ótimas companhias e muita diversão agitou os sócios e sócias da Assembléia Paraense, no dia 9 de junho, na Sede Campestre do Clube. O "Burgers e Brejas AP" levou ao público o que há de melhor quando o assunto é hamburguer artesanal e cerveja estupidamente gelada.

O evento, que é um dos mais aguardados pelos sócios e sócias do Clube, contou com grande participação do público. O ambiente foi contagiado pela animação das atrações musicais, além, claro, dos deliciosos hambúrgueres artesanais preparados por chefs convidado, assim como cerveja Devassa e chopps artesanais das cervejarias Amazon Beer, Uriboca, 7Cat e Cabôca.

O cardápio do "Burgers e Brejas AP" deste ano trouxe hambúrgueres de dar água na boca (Reprodução/AP)

O cardápio do "Burgers e Brejas AP" deste ano trouxe hambúrgueres de dar água na boca. Entre eles, o Buffalo Burgers, do Chef Ricardo Nobre; Ravii Burgers, do Chef Vinicius Tobias; o Pulled Pork Burgers, do Chef Douglas Alex; e o Bacon Burgers, do Chef Saul Vieira.

E claro que não poderia faltar muita música boa, que deixou o público ainda mais animado. A música foi comandada pela Banda GeoRocks, Ingrid Serruya e Banda e o DJ Felipe Proença.

O "Burgers e Brejas AP" contou com o patrocínio da Devassa, Fazenda Carioca e Reduto das Carnes, e com o apoio da Carvão Fênix, Pão de Belém e Junior Food Service.