Brinquedos educativos para pets: estimule a mente do seu animal de estimação

Muito utilizados por tutores de cães e gatos, os brinquedos interativos tratam-se de uma maneira divertida e educativa de ajudar a manter os bichinhos ativos e engajados. Além disso, esse tipo de brinquedo consegue estimular a mente dos pets, desenvolvendo as habilidades motoras e cognitivas dos animais. Esses itens estão disponíveis em todas as unidades da Papelaria Brazz Brazz.

Atualmente, o mercado dispõe de muitos tipos de brinquedos educativos para pets, como jogos de quebra-cabeça, brinquedos para mastigar e acessórios que desafiam o animal a encontrar recompensas escondidas. Na hora de escolher, é necessário prestar atenção em qual é o brinquedo mais adequado para a idade, peso e tamanho do seu fiel companheiro, para que ele possa aproveitar ao máximo a brincadeira.

Em Belém, a Brazz Brazz oferece os mais modernos brinquedos para pets (André Oliveira/O Liberal)

A seguir, entenda mais sobre alguns brinquedos educativos para cães e gatos:

1. Mordedores: esses brinquedos mantêm os cães ocupados, deixando eles mais calmos e ainda ajudam a estimular o desenvolvimento da dentição dos filhotes. Eles têm diversos tamanhos, materiais e formatos, desde ossos até brinquedos de plástico e borracha atóxica. Além disso, é uma opção de brinquedo que costuma ser mais barata e acessível;

2. Laser para gatos: é um acessório muito utilizado nas brincadeiras com os bichanos. A luz vermelha que sai do objeto deixa o pet bastante entretido por muito tempo, já que o pet gosta de perseguir a luz vermelha como se fosse uma presa. Isso acaba estimulando várias habilidades;

3. Cordas e brinquedos de puxar: esses brinquedos são capazes de estimular a mordida e a força muscular dos cachorros, geralmente por meio de cordas. Existem diversas variações para esse tipo de brinquedo interativo, desde cordas especiais para brincar de cabo de guerra com seu cão, até aparatos com ventosa para fixar em superfícies, possibilitando que o cachorro brinque sozinho. Alguns desses itens também são feitos com materiais específicos que ajudam na limpeza e na saúde bucal do animalzinho;

4. Circuito para gatos: é um brinquedo que estimula o bichano a realizar muitas atividades. O circuito possui opções em formatos diferentes, como o túnel para gatos, desta maneira, é possível escolher o tamanho mais adequado para o animalzinho;

Oferecer brinquedos educativos para gatos é uma ótima maneira de estimular sentidos, instintos e todas as habilidades do felino (Freepik.com)

5. Bola com dispenser de comida: são brinquedos interativos que possibilitam uma brincadeira que recompensa os pets com alimento. Elas são ocas e desmontáveis, podendo ser preenchidas com ração e petiscos. Elas possuem buracos de tamanhos variáveis por onde a comida sai conforme o cão interage com o brinquedo.

Com essas dicas de brinquedos estimulantes, procure a Brazz Brazz mais próxima de você e adquira um presentinho para o seu pet!