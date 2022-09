Brinquedos educativos: descubra os benefícios de estimular as habilidades cognitivas das crianças

Brinquedos são excelentes aliados para ajudar as crianças a serem saudáveis e inteligentes. Enquanto brincam, os pequenos vivem experiências ricas, adquirem novos aprendizados e desenvolvem habilidades motoras e cognitivas. E para favorecer ainda mais o processo de desenvolvimento infantil, os brinquedos educativos podem ser excelentes aliados.

A importância do brincar

Durante os primeiros meses e anos, tudo é descoberta na vida das crianças. Sons, imagens, texturas, gostos e cheiros. Cada interação com o ambiente produz um aprendizado diferente. Em razão disso, é essencial que os bebês recebam todo o estímulo necessário para terem um desenvolvimento saudável, e isso inclui afeto, proteção, cuidados básicos e, claro, brincadeiras.

A pedagoga Kamilla Batista explica a importância e os benefícios trazidos pelos brinquedos educativos (Arquivo pessoal)

De acordo com a pedagoga e especialista em educação inclusiva, Kamilla Batista, os brinquedos educativos podem desenvolver diferentes habilidades nos pequenos.

“Por meio do contato com o brinquedo, a criança manifesta diversas emoções que auxiliam no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e mental, além de despertar noções de espaço, reconhecimento das formas geométricas, cores e até mesmo o estímulo da contagem. Além disso, por meio dos brinquedos, os pequenos também desenvolvem a sua imaginação e ludicidade”, completou.

A pedagoga explica ainda que por meio das brincadeiras também podem ser identificados pequenos e grandes avanços na vida das crianças.

"Diariamente podemos observar experiências positivas nas crianças, seja no brincar com bambolê, ao pular corda ou em um brinquedo de coordenação motora, desde o seu andar, o seu sentar e até o seu escrever. Por meio dessas brincadeiras é possível identificar inúmeros avanços na vida dos pequeninos”, comentou.

1- Blocos de encaixe

Peças coloridas e desafios manuais exploram o desenvolvimento psicomotor e intelectual da criança. Os blocos estimulam a busca dos encaixes, a resolução do problema usando estratégia, raciocínio e concentração.

Idade sugerida: a partir de 18 meses.

2- Quebra-cabeça

O quebra-cabeça é uma opção versátil, onde a criança pode brincar sozinha, com amigos ou com a família. O desafio estimula a percepção visual espacial e permite adquirir estratégias para a resolução de problemas e tomada de decisões.

Idade sugerida: o brinquedo em si não tem restrição, mas o número de peças deve ser adequado à faixa etária.

3- Torre de bichos

Este é um jogo que pode reativar as memórias de infância dos pais, é interessante que os pais resgatem brincadeiras que fazem parte de sua memória afetiva. A torre de bichos desenvolve habilidades manuais e a disputa amplia a capacidade de antecipação.

Idade sugerida: a partir de 4 anos.

4- Treino cerebral

O jogo educativo vem com imagens para a criança imitar. É um brinquedo que desenvolve a coordenação motora, a discriminação visual, o raciocínio lógico e a percepção tátil.

Idade sugerida: a partir de 4 anos.

