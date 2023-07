Brazz Brazz: saiba quais materiais não podem faltar na volta às aulas do seu filho

O período de volta às aulas requer muito planejamento e organização, principalmente por parte dos pais que precisam comprar material escolar e fazer rematrícula. Visto isso, é muito importante elaborar uma lista antecipada dos materiais escolares necessários para a criança ou jovem voltar aos estudos da melhor maneira possível. A Papelaria Brazz Brazz oferece uma grande variedade de itens escolares com ótima qualidade e durabilidade.

No caso dos estudantes do ensino infantil e fundamental, a lista de materiais escolares é muito extensa, incluindo até mesmo itens para atividades artísticas como lápis de cor, pincéis e tintas.

Lápis de cor e giz de cera permitem que as crianças desenvolvam a percepção das cores (André Oliveira/O Liberal)

Confira abaixo os principais itens que não podem faltar na volta às aulas do seu filho:

1. Caderno: fundamental na vida de um estudante, o caderno pode ter de capa macia ou dura, de brochura ou espiral e com tamanhos variados. Além disso, para os estudantes do ensino infantil, existem as opções de cadernos de caligrafia e de desenho. Já no caso dos jovens, o caderno sem pauta é uma ótima opção, pois permite uma maior liberdade na escolha da sua função;

2. Lápis de cor: é um material escolar muito comum entre os estudantes das primeiras séries, porém também pode ser usado em algumas atividades artísticas de estudantes em séries mais avançadas. É importante que esse item seja de qualidade para durar o ano letivo todo. E quando se trata de lápis grafite, o ideal é investir no modelo triangular para evitar que ele saia rolando pela mesa e acabe quebrando;

3. Canetas: para crianças que estão em uma série mais avançada, recomenda-se o uso de canetas. Por isso, é essencial providenciar um kit de canetas que possa durar o ano inteiro, tanto na escola quanto nos afazeres em casa;

4. Cola escolar: por ser uma material escolar muito utilizado pelas crianças, a cola deve ser atóxica para não prejudicar a saúde dos pequenos. Esse material está disponível na forma líquida e em bastão, porém a cola em bastão tende a ser mais prática para a criançada;

5. Caderno de anotações: é um item muito importante para os alunos e até mesmo para os pais, pois quando houver algum evento na escola, uma excursão, uma data marcada para prova ou entrega de trabalho, por exemplo, é necessário possuir esse item para anotar as datas das programações;

6. Estojos: outro ponto importante é investir em um bom estojo, de preferência aquele que costuma suportar todos os materiais necessários para o ano letivo do seu filho. Além de facilitar a condução das atividades escolares, o estojo também deixa a mochila mais organizada.

