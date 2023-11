Brazz Brazz destaca quais fones de ouvido são ideais para as crianças

A popularização dos dispositivos altamente tecnológicos aumentou o uso de acessórios eletrônicos como o fone de ouvido. Atualmente, esse recurso é muito utilizado até mesmo por crianças em momentos de lazer e em aulas online, por exemplo. Na Papelaria Brazz Brazz é possível encontrar diversos tipos de fones infantis com um excelente custo-benefício e qualidade.

O primeiro passo para escolher um bom fone de ouvido infantil é optar por um acessório com design divertido, almofadas macias e faixa de cabeça ajustável. Desta maneira, o fone de ouvido é capaz de proporcionar muito conforto para as crianças.

Outro ponto importante é que as crianças precisam utilizar fones de ouvido adequados para evitar a perda da audição ou outros problemas. A seguir, confira como escolher o melhor fone para o seu filho:

1. Opte por fones leves: além do cuidado com a audição dos pequenos, é importante atentar-se ao peso dos fones de ouvido. Fones pesados podem causar desconfortos às crianças, já que elas possuem estaturas físicas menores. Desta maneira, recomenda-se o uso de fones de ouvido que possuam, em média, 100 gramas. Geralmente materiais mais leves, como o plástico, proporcionam mais conforto e segurança para a criançada, mesmo durante horas de uso;

2. Escolha acessórios com haste ajustável: diferentemente dos fones de ouvido intra-auriculares, que são apenas plugados no ouvido de maneira individual, os headphones ficam sobre os ouvidos por meio de uma haste. Sendo assim, pensando no conforto da criança, escolha um fone infantil que possua um reforço acolchoado, tanto nas hastes quanto nas saídas de som, pois esse tipo de revestimento evita que o material rígido incomode ou até machuque os ouvidos da criança;

Fones proporcionam mais praticidade para crianças que estudam em tablets (Freepik.com)

3. Prefira fones com mais de um metro: também é muito importante levar em consideração o comprimento do cabo do fone, pois o tamanho influencia diretamente no conforto e na comodidade da criança, já que fios muito curtos podem trazer ainda mais limitação de movimento para os pequenos. Desta maneira, recomenda-se adquirir um headphone infantil com um fio que tenha, no mínimo, um metro de comprimento. Esse é o tamanho ideal para garantir a comodidade das crianças que utilizam notebooks, smartphones e tablets.

Outra dica importante é buscar fones de ouvido infantis com fios destacáveis e fabricados com materiais não tóxicos. Esse tipo de medida pode evitar acidentes com os pequenos.

A Papelaria Brazz Brazz possui vários fones voltados para a segurança auditiva e bem-estar das crianças. Clique aqui e confira todas as novidades da loja.