Brazz Brazz destaca quais materiais são necessários para trabalhar com papelaria personalizada

Cada vez mais o mercado de eventos vem crescendo no Brasil e tomando novas formas. Diante desse cenário, está mais fácil seguir carreira nesse segmento, realizando comemorações inesquecíveis e repletas de detalhes, por meio da utilização de papelaria personalizada, que trata-se de produtos com uma identidade visual única. Todos os materiais necessários para a produção de papelaria personalizada estão disponíveis na Brazz Brazz com um excelente custo-benefício.

No mercado de papelaria personalizada, os papéis são muito variados. Visto isso, para saber quais tipos comprar, é necessário escolher o segmento de trabalho, entre os principais estão eventos e produção de itens como agendas, cadernos, fichários, blocos, estojos e artigos para presentes.

Além disso, para esse tipo de trabalho, é necessário ter algumas ferramentas básicas, como tesoura, base de corte, régua profissional e estilete profissional.

A seguir, conheça mais sobre os principais materiais utilizados na papelaria personalizada:

- Base de corte: fundamental para realizar um bom trabalho, a base de corte consegue proporcionar um acabamento melhor para o corte e evitar danos na mesa. Além disso, ela pode ser encontrada em diversos tamanhos;

- Tesoura: desempenha um papel importante na criação de peças decorativas e personalizadas. Visto isso, existem diferentes tipos de tesouras disponíveis no mercado, cada uma com suas próprias características e propósitos específicos. É válido ressaltar a necessidade de uma tesoura para cada tipo de corte, pois assim o trabalho fica melhor;

- Espátula: ter uma espátula é muito eficaz para o trabalho, principalmente no momento de retirar o seu material da base de corte. Com essa ferramenta, é possível garantir um excelente acabamento ao produto de papelaria;

- Pinça: a pinça é fundamental para evitar a sujeira ou as quedas no momento de manusear o seu material. Outro ponto importante é que ela consegue segurar os detalhes que fazem parte da composição do trabalho final;

- Diversos tipos de papéis: é claro que na papelaria não pode faltar papel, por isso, papel fotográfico; papel matte; papel offset; papel metalizado e color plus devem ficar à disposição, pois são os itens básicos da papelaria personalizada;

- Cola: para ficarem bem bonitos, os itens da papelaria devem ser bem colados. Atualmente, a Brazz Brazz dispõe de diversos tipos de colas, voltados para diferentes tipos de projetos, são elas: cola de silicone, cola branca, cola de pano e cola quente;

- Régua: também é necessário utilizar uma régua, de preferência de ferro, já que ela é mais resistente e possui maior estabilidade.

