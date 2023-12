Brazz Brazz dá dicas de brinquedos educativos para presentear crianças no Natal

A chegada do Natal faz com que os pais iniciem uma saga para encontrar o melhor presente para os seus filhos. Uma tendência crescente entre os papais que buscam um melhor desenvolvimento para os meninos e meninas é a escolha de presentes educativos, que unem diversão, significado e aprendizado. Em Belém, a papelaria Brazz Brazz oferece os jogos educativos que estão em alta no mercado.

Esse tipo de brinquedo estimula ainda mais o ato de brincar, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial humano e melhora a imaginação, criatividade e interesse em aprender. Outro ponto importante é que esses brinquedos são duradouros, ou seja, podem ser repassados para outras crianças.

Ao montar um quebra-cabeça, a criançada consegue exercitar o raciocínio lógico (Freepik.com)

A seguir, confira cinco dicas de brinquedos educativos que podem fazer sucesso nas brincadeiras dos seus filhos e são ótimas opções para presentear no Natal:

1. Jogo do mico: é ótimo para desenvolver o raciocínio das crianças de um jeito divertido. A brincadeira funciona assim: o jogador mais novo pega uma carta dentre as do jogador a sua esquerda, sem ver qual é. Se um par for formado, o jogador coloca esse par junto com seus outros pares. O jogo segue dessa forma em sentido horário até todos os pares se formarem, sobrando apenas a carta mico que não tem par;

2. Banco imobiliário: esse jogo proporciona um aprendizado mais robusto: o da educação financeira. É válido destacar que desde cedo é importante que as crianças aprendam a usar o dinheiro de forma consciente;

3. Imagem e ação: é um clássico jogo de desenho e adivinhação, onde o que vale é a criatividade. Além de desenvolver a criatividade, esse jogo também pode ajudar a combater a timidez das crianças;

4. Rummikub: o objetivo do Rummikub é criar estratégias para esvaziar o tabuleiro antes dos seus oponentes. Essa brincadeira é muito boa para o raciocínio, já que estimula a mente da criançada;

5. Quebra-cabeça: ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Esse tipo de estímulo é válido não só para as crianças, mas também para jovens, adultos e idosos.

Vale lembrar que o aprendizado não é resultado apenas do jogo em si, mas do conjunto de estratégias e habilidades que possibilitam às crianças novas experiências, pois o desenvolvimento infantil vem do processo de experimentar, tentar e conviver com todos os tipos de situações.

