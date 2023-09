Brazz Brazz: confira 5 dicas para decorar a mesa do almoço do círio

Uma das tradições mais deliciosas que acompanham o Círio de Nossa Senhora de Nazaré é o almoço. A refeição realizada no segundo domingo de outubro não é especial apenas pela culinária, mas também pela fé e pelo carinho dos devotos que expressam os sentimentos na decoração. Para preparar a mesa e a casa, a papelaria Brazz Brazz é um dos principais locais que reúne bons preços e qualidade.

A opção de itens encontrados na Brazz Brazz para enfeitar a mesa é grande. A papelaria conta com jarras, copos e taças coloridas. A escolha das cores também pode ser baseada nas cores do manto, sendo essa uma forma de homenagear a Virgem de Nazaré seguindo as tendências mais atuais. Além disso, balões coloridos, toalha de mesa e papéis decorativos com cores e texturas diferentes também são usados para deixar a mesa ainda mais bonita e alegre.

Confira algumas dicas de como decorar a mesa com itens da Brazz Brazz e inspirados na Rainha da Amazônia:

Arranjos florais: São sempre uma opção para enfeitar a mesa. Elas trazem vida e cor para o ambiente. Escolha flores que combinem com o tema da decoração, como Lírios, rosas e outras da sua preferência.



Velas: São uma opção elegante para criar um clima aconchegante, além de perfumar o ambiente. A dica é escolher opções de diferentes tamanhos, cores e aromas para dar um toque especial à mesa.



Sousplats: Os Sousplats são peças que ficam embaixo dos pratos e servem para proteger a mesa. Eles dão um toque de elegância à decoração e podem ser de diferentes materiais, como madeira, tecido, palha.



Guardanapos: Guardanapos são itens indispensáveis na mesa, você pode escolher modelos com estampas ou cores diferentes e dobrá-los de forma criativa.



Taças: Além dos copos e taças amarelas, existem muitas opções para enfeitar a mesa. Taças de vinho, champanhe, água e suco podem ser escolhidas de acordo com o cardápio programado para o grande dia.

Devotos expressam fé e sentimentos na decoração (André Oliveira/ O Liberal)