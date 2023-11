Brazz Brazz: confira 5 itens que não podem faltar na sua decoração de Natal

O Natal está chegando e com ele a vontade de reunir os familiares e amigos para aproveitar a ceia, o amigo secreto e todas as outras tradições que fazem parte do período natalino. Para tornar esse momento ainda mais bonito e especial, é importante fazer uma boa decoração no lar, repleta de luzes e acessórios que remetem à magia do Natal. A Papelaria Brazz Brazz é referência na venda de diversos itens natalinos, que possuem alta durabilidade.

Na noite do dia 24 de dezembro, a recepção dos convidados começa logo pela entrada da casa, por isso, é necessário colocar uma boa decoração de Natal nessa área da casa como, por exemplo, uma guirlanda, acessório que fica na porta e traz boas energias para o lar.

A seguir, confira mais itens que são essenciais para a decoração natalina:

1. Iluminação: a residência fica ainda mais no clima natalino quando é colocado iluminação de Natal. As conhecidas lâmpadas ou “pisca pisca” proporcionam mais magia e encanto ao lar. É possível usar os cordões com luzes ao redor de janelas, murais de fotos, mesa ou até mesmo na parede, dando um efeito de cascata;

2. Árvore de Natal: é um dos símbolos natalinos mais tradicionais e suas origens remontam às crenças pagãs. Seja grande ou pequena, com enfeites tradicionais ou diferentes, é sempre possível inovar e montar uma árvore bem iluminada e criativa;

3. Velas: para iluminar a decoração, aposte nas velas, pois elas dão um toque acolhedor ao ambiente e proporcionam o sentimento de reflexão que o Natal possui. Existem diferentes maneiras de colocar as velas pela casa, porém a principal dica é investir em laços, taças e flores para acompanhá-las;

4. Boneco de Papai Noel: com a chegada do Natal, o Papai Noel não pode ficar de fora da decoração. Há várias opções de bonecos do bom velhinho, desde os animados que dançam ou se movimentam até os enfeites menores, que podem ser pendurados na árvore ou na guirlanda. Escolha o seu preferido, ache o canto ideal para o seu Papai Noel e divirta-se com seus familiares e amigos;

5. Arranjo de mesa: a mesa de jantar também precisa receber atenção, afinal, é nela que a família se reúne para celebrar a ceia de Natal. Uma dica que pode deixar a mesa com o encanto natalino é montar uma pequena árvore de Natal no centro dela, com pequenas luzes.

Na Papelaria Brazz Brazz possui vários itens que podem facilitar a decoração natalina, como bolas de Natal, arranjos de parede e velas. Para conferir isso e muito mais, clique aqui.