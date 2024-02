Bragança na folia: grandes atrações e programação vasta marcaram o “Carnaval do Caeté”

O “Carnaval do Caeté”, programação realizada pela Prefeitura de Bragança, marcou o município no mês da Folia, A programação iniciou no dia 3 de fevereiro e encerrou na terça-feira de Carnaval (13). Este ano, as atrações e apresentações aconteceram em vários pontos de concentração, com destaque para a Orla de Bragança, obra entregue em julho do ano passado através de convênio da Prefeitura com o Governo do Pará, e a Praça de Eventos (Estação Cultural Armando Bordallo), que ficaram lotadas, especialmente nas noites de carnaval.

As atrações nacionais: Matheus Fernandes, Banda Araketu e Tarcísio do Acordeon, marcaram o Carnaval Bragantino. Sendo anunciadas bem antes pelo prefeito Raimundo Nonato e o Vice Dr. Mário Júnior em suas redes sociais, eles ressaltaram a importância de atender o pedido do público.

“Nossa Bragança merece, somos uma cidade de portas abertas. Por isso já estamos em clima de São João, com certeza esse ano teremos o maior Festival Junino que Bragança já viu”, afirma o prefeito.

O vice-prefeito do município, Dr. Mário Júnior, ressaltou que a programação foi realizada de acordo com o pedido da população bragantina. “O povo de Bragança pediu, e não poderíamos fazer diferente. Assim aconteceu, com a ajuda de parcerias importantes, com o apoio de Deputados e, em especial, a Secretaria de Cultura do Governo do Pará, conseguimos trazer estas grandes atrações, que somaram com nossa programação vasta, para que tivéssemos o maior Carnaval que a Pérola do Caeté já teve. Um carnaval que gerou emprego e renda, quem ganha é Bragança”, enfatiza.

Além das atrações nacionais, o público aproveitou as apresentações das Bandas Fruto Sensual, Ar-15 e Sayonara, bem conhecidas do público paraense. As apresentações ocorreram de forma simultânea, em dois pontos de concentração, durante os dias de evento, que contaram com uma grande operação integrada dos órgãos de segurança pública, garantindo um Carnaval seguro.

Além dos shows, os tradicionais blocos de rua também contagiaram os brincantes. Grandes Blocos foram às ruas, como o “Urubu Cheiroso”, que há décadas reúne centenas de pessoas de todas as idades fantasiadas. Outro bloco tradicional é “A Patokada”, escola de samba de Bragança que foi às ruas comemorar seu jubileu de ouro, em 2024 completou 50 anos de existência. Tradição também com o desfile dos blocos na avenida Nazareno Ferreira, e os concursos “Musa do Carnaval”, “Rei Momo” e “Musa gay”, que sempre levantam as torcidas. Pela cidade, o clima já é de saudade para quem viveu as emoções do Carnaval do Caeté 2024.