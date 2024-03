Bragança firma parceria oriental e recebe visita de universidade e empresa chinesa

A “Comitiva Chinesa precursora da Rota Marítima da Amazônia” chegou ao Brasil no início deste mês. A visita à Bragança representou o avanço em vários setores, diante da parceria através da Plataforma Integrada de Serviços Econômicos e Comerciais Sino-América Latina.

A Comitiva foi recebida pelo Prefeito Raimundo Nonato, vice-prefeito Dr. Mário Júnior, primeira-dama Eliena Oliveira e a Secretaria de Planejamento Marcely Castanho, representando a Prefeitura de Bragança, que os acompanharam à um jantar especial. Na oportunidade, os amigos orientais presentearam o prefeito com um pergaminho tradicional chinês com a palavra “Oportunidade”.

Parceria garante o avanço de diversos setores do município (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

A visita da comitiva ao município durou cerca de uma semana. Durante este período, puderam conhecer mais sobre a pesca tradicional e empresarial, como a do pargo que coloca Bragança com uma das cidades que mais exporta pargo no Brasil, além da agricultura familiar e, especialmente, a produção da farinha de Bragança, que possui o IG de Identificação Geográfica do Governo Federal, com o título de “Melhor Farinha de Mandioca do Mundo”.

Segundo o prefeito Raimundo Nonato, “o momento representa o avanço em vários setores”, o vice-prefeito, Dr. Mário Júnior, destacou a importância das parcerias para a cidade. “São através de grandes parcerias que nosso município cresce, diante do empenho de toda a equipe. Boas-vindas aos amigos chineses!”, declarou.

Primeiro Encontro Bragantino da Agricultura Regenerativa fortaleceu ainda mais a cooperação em tecnologia agrícola, pesqueira e industrial (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Cada momento da visita representou a troca de saberes e culturas, que finalizou num grande evento: o Primeiro Encontro Bragantino da Agricultura Regenerativa, que fortaleceu ainda mais a cooperação em tecnologia agrícola, pesqueira e industrial entre o governo Chinês e Bragança.