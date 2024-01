Bragança entrega obras de grande impacto e firma parcerias para o futuro

O município de Bragança recebeu uma grande quantidade de turistas no mês de janeiro, que tiveram a Pérola do Caeté como destino, vindos dos mais diversos pontos do estado e do Brasil. Isso se dá pelo trabalho que envolve o turismo da cidade, um dos mais recentes foi a Orla da Praia de Ajuruteua, por meio de convênio entre a Prefeitura de Bragança e o Governo do Estado, entregue no final do ano passado.

O novo ponto turístico já é avaliado de forma positiva pelos turistas e bragantinos. De acordo com dados do município, a frequência de banhistas na praia elevou a outro patamar a economia local, afetando diversos segmentos, como: hotéis, restaurantes, bares, distribuidoras de bebidas, dentre outros na Praia de Ajuruteua.

Assinatura de contrato de repasse de recursos para a infraestrutura garante melhorias para o município (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

A extensa Orla foi entregue com 13 quiosques e 16 restaurantes, todos padronizados. Além do calçadão com quase 700 metros, há uma praça com o letreiro “AJURUTEUA”, ponto de muitos registros fotográficos feitos pelos visitantes. E não para por aí. No último dia 19, o Ministro das Cidades, Jader Filho, visitou a Pérola do Caeté para a assinatura de um Contrato de Repasse de Recursos para a Infraestrutura.