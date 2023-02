Boulevard Shopping realiza programação infantil para o Carnaval

O período carnavalesco chegou e, com ele, diversos eventos para a criançada, como é o caso do “Fofolia”, programação gratuita do Boulevard Shopping, que vai trazer a partir do próximo sábado (18) grandes atrações infantis para Belém. A programação seguirá até terça-feira (21), sempre das 16h às 19h, na Praça Central de Eventos do Shopping.

O fenômeno musical infantil Bolofofos será a atração principal da programação. Os personagens Bunny, Rick, Sophie, Pow e Pipi vão apresentar ao público sucessos que exploram vários ritmos musicais do funk ao rock and roll. Os shows do grupo vão ocorrer no sábado e na segunda-feira de Carnaval.

As músicas dos Bolofofos possuem mensagens lúdicas e bem-humoradas, que cativam as crianças e até mesmo os adultos, prova disso é que os vídeos dos hits “Funk do Pão de Queijo”, “Domingo Abacaxi Flamingo” e “Dança Maluca” têm mais de 1 bilhão de visualizações na internet.

A programação de Carnaval também contará com atividades de recreação com a Turma do Embaú, além de camarim e personagens surpresas.

Já no domingo e na terça-feira de Carnaval, a diversão ficará por conta da Turma Fantástica, com um show que vai animar toda a família.

A seguir, confira a programação completa:

Fofolia – Praça Central de Eventos do Boulevard Shopping Belém – Evento gratuito.

18/02 (sábado)

16h às 17h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens;

17h às 18h: show dos Bolofofos;

18h às 19h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens.

19/02 (domingo)

16h às 17h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens;

17h às 19h: show da Turma Fantástica.

20/02 (segunda-feira)

16h às 17h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens;

17h às 18h: show dos Bolofofos;

18h às 19h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens.

21/02 (terça-feira)

16h às 17h: recreação com a Turma do Umbaú, camarim e personagens;

17h às 19h: show da Turma Fantástica.

