Boulevard Shopping realiza programação especial de Páscoa

A Páscoa está chegando e com ela a atração “Os Chocolix”, série de animação infantil que traz de forma lúdica mensagens que refletem o respeito às diferenças. A programação é realizada pelo Boulevard Shopping Belém, no lounge do 3º piso do shopping, das 14h às 20h, de quinta a domingo. O evento tem oficinas gratuitas e segue até o dia 9 de abril.

A atração é recomendada, especialmente, para crianças na faixa etária de 4 a 12 anos de idade. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas no site do Boulevard Belém.

A Páscoa mais divertida da cidade conta com oito oficinas que vão garantir a alegria da garotada. Entre os destaques: cake pop, slime, almofada e deliciosos chocodrinks com os cheiros e sabores dos Chocolix.

Atração

Os Chocolix são uma família de chocolates de cores diferentes, que vivem no esplêndido Reino de Chocolândia. A família é composta por Dona Branca, Don Cacau e seus filhos Chocomark e Chocholyne, que vivem grandes aventuras e ensinam conceitos importantes para a vida.

Serviço:

Páscoa Os Chocolix do Boulevard Belém

Local: lounge do 3º piso do shopping;

Data: de quinta-feira a domingo, até o dia 9 de abril;

Horário: das 14h às 20h;

Inscrições: as inscrições podem ser feitas aqui e as vagas são limitadas;

As famílias que estiverem no local, havendo vagas, podem acessar o site e fazer a inscrição para as oficinas;

O evento é gratuito.