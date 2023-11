Bosque Grão-Pará oferece transporte gratuito para clientes

Mais uma vez, o Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, oferece um serviço inédito: o “Bosque Bus”, transporte gratuito que conectará o Aeroporto Internacional de Belém diretamente ao Shopping, em diversos horários. O objetivo é facilitar o acesso de turistas e clientes que estejam de passagem pela cidade.

O transfer já está em funcionamento, sempre a partir das 10h50, considerando a escala de chegadas e partidas do Aeroporto Internacional de Belém.

Para a gerente de marketing do Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, o lançamento do Bosque Bus representa mais um passo importante na missão do shopping de oferecer as melhores experiências aos clientes.

“O Bosque está bem próximo do aeroporto de Belém e temos observado um aumento significativo de pessoas circulando no Shopping com malas e bagagens de mão. Isso nos motivou a buscar meios que facilitassem o acesso ao nosso empreendimento, proporcionando conforto, segurança e boas-vindas ao público que está de passagem pela nossa cidade”, pontua a gerente. "O serviço soma aos esforços contínuos para melhorar a experiência de compras e lazer para todos", finaliza.

Funcionamento

O Bosque Bus funcionará entre 10h50 e 18h45, de segunda a sexta-feira, com trajeto do aeroporto até o Bosque Grão-Pará, com as passagens de ida e volta gratuitas para os clientes.

No Shopping, o embarque e desembarque ocorrerá na área fixa do serviço, “Acesso A”, localizada pela avenida Centenário. No Aeroporto, o serviço ocorrerá pela pista da 2º via, entre os portões D e E. Informações completas de horários e itinerários, no site e Instagram do Shopping.