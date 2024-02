Blocos de rua e arrastões de escolas de samba marcam o primeiro grito do Carnaval 2024 em Vigia

No nordeste do estado, o município de Vigia desponta como um dos principais destinos para o feriado de Carnaval. O evento, que teve sua abertura no último domingo (04), com os blocos "Barata Loka" e "O Boto", e seguiu, na quarta (07) e quinta-feira (08), com os blocos "O Poço", "Bariri na Folia" e o arrastão da escola de samba “Pra Samba”, é uma iniciativa da Prefeitura de Vigia com a direção dos blocos, escolas de samba e total apoio do estado para manter a tradição da cidade como um polo festivo.

A valorização da cultura popular é o carro chefe do Carnaval vigiense, iniciando nesta sexta-feira (09) com o bloco popular “Os Mascarados”, que ganhou grandes proporções nos últimos anos. Os brincantes seguem pelo corredor da folia, nas ruas da cidade, até chegarem no Espaço Cultural Tia Pê, local onde acontecem os shows locais, regionais e nacionais. Ainda na noite desta sexta-feira, o palco central recebe a dupla Maiara & Maraísa, que promete encher o local de foliões, além é claro de muita fanfarra, samba, pagode e um mix de ritmos para agitar.

Programação

No sábado (10), as bandas locais e regionais dão show no palco, com mais de dez horas de apresentação musical. Já para quem prefere o Carnaval de rua, sábado também é dia de bloquinho na rua e abadá customizado na mão, pois serão sete blocos na avenida.

No domingo (11), a programação inicia logo cedo, com os blocos populares “Cagada do Pinto”, onde os brincantes sujam o rosto com amido de milho e vão às ruas do centro da cidade regados à música no trio e brincadeiras, e o bloco “Sem abadá não entra”, às 6h da manhã. Mais tarde, segue a programação dos blocos de rua com o total de nove na avenida, mais sete apresentações de artistas no palco central.

Bloco "Barata Loka" arrasta uma multidão pelas ruas da cidade (Foto: Will Lee)

Já na segunda-feira (12) de Carnaval é o grande momento da cidade no cenário cultural do País. O fenômeno bloco “As Virgienses”, onde homens usam vestes femininas, provoca um congestionamento de foliões nas ruas históricas de Vigia. Ele é muito bem acompanhado pelo bloco "Gaiola das Loucas", organizado pelo movimento LGBTQIA+, e pelo das mulheres que usam adereções masculinos, o bloco “Cabrasurdos”. Além disso, o palco central da segunda-feira de Carnaval promete ferver com diversas atrações, entre elas, a musa Viviane Batidão e o rei do piseiro, Vitor Fernandes, como é conhecido.

A terça-feira(13), marca o encerramento desse grande evento com atrações à altura da tradição e do tamanho do Carnaval vigiense. São dois blocos na avenida e mais uma porção de grandes atrações no palco do Espaço Cultural Tia Pê, comandado pelos artistas Thiago Costa, Banda Pirô, Davi Alencar e Tarcísio do Acordeon.

O evento é gratuito e a participação é livre para toda a família.