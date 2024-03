BioCoop: programa da OCB/PA visa a estruturação das cooperativas para a COP 30

Focado na bioeconomia na Amazônia, o BioCoop é o programa da Sociobieconomia Cooperativista do Estado do Pará, que tem como objetivo consolidar o cooperativismo como ferramenta de real viabilização da bioeconomia na região amazônica a partir de uma abordagem de organização, inovação, elevação da competividade, posicionamento de mercado e interações interinstitucionais voltadas para as cooperativas paraenses já atuantes neste cenário.

O BioCoop foi criado em 2023 pelo time de consultoria especializada do Sistema OCB/Pará e sua equipe técnica. O programa foi lançado no mesmo ano na Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP).

Segundo Paola Corrêa, engenheira agrônoma e técnica de operações no Sistema OCB/Pará, a ideia de criar o BioCoop surgiu após uma análise do cenário sociopolítico e das oportunidades voltadas para Amazônia no momento em que mais se fala em bioeconomia e na realização da COP 30 no Pará, em especial em Belém, sabendo que as cooperativas já nascem economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, além de atuarem há anos com produtos da sociobio.

Desta maneira, pensou-se em desenvolver o programa para potencializar o protagonismo dessas cooperativas e desenvolver a cadeia produtiva com as oportunidades que a COP 30 deixará no Pará.

“O BioCoop busca a autonomia das cooperativas participantes. Para isso, o programa conta com cinco comitês regionais por todo o Pará, no qual as próprias cooperativas poderão representar seu território, oferecendo seus produtos e serviços para que a COP 30 seja viável, contando não só com os produtos das cooperativas Agro, mas também com as cooperativas de reciclagem, saúde e transporte”, destaca Paola Corrêa.

Diagnóstico

Em cada cooperativa participante é realizado um diagnóstico situacional, onde é levantada a produção da sociobioeconomia, assim como as iniciativas de agregação de valor e verticalização da cadeia. O diagnóstico e levantamento é um importante instrumento para apresentar para a sociedade, governo e parcerias estratégicas. Além disso, os dados levantados irão compor um robusto banco de dados, que conduzirá as estratégias voltadas para o desenvolvimento da cadeia. Desta maneira, as cooperativas se tornarão mais competitivas e alcançarão um lugar de destaque nesse momento de COP 30, fortalecendo as cadeias, as comunidades, as populações tradicionais e o agricultor familiar.

Atualmente, 35 cooperativas fazem parte do programa, totalizando 3.303 cooperados, situados em 36 municípios do Pará. É válido destacar que o Sistema OCB/Pará apoia as cooperativas institucionalmente e politicamente, além de coordenar o BioCoop desenvolvendo estratégias, articulando com as instituições parceiras, promovendo ações e eventos que conectam as cooperativas com as grandes oportunidades de desenvolvimento. Clique aqui e saiba mais sobre a OCB/PA.