Benevides inicia programação de Natal com acender de luzes e shows

Pelo segundo ano consecutivo, as ruas e os espaços de Benevides, um dos principais municípios da região metropolitana de Belém, recebe iluminação de natal e várias atividades com o projeto “Benevides Natal da Infância”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) para celebrar as festas de fim de ano e promover diversão aos moradores e visitantes.

A programação inicia nesta sexta-feira, 16, com o “Acender das Luzes”, na Praça do distrito de Benfica e segue no sábado, 17, com ações na Praça do CIC, na sede municipal. Durante o período ainda terão shows de natal com apresentações de música, teatro e dança.

Shows de Natal com apresentações de música, teatro e dança fazem parte da programação (Divulgação)

Este ano, o projeto “Benevides Natal da Infância” foi decorado com dois mil metros de mangueira de led para iluminar uma árvore de 19 metros, outra de nove metros e a vila de Papai Noel. A montagem da estrutura física durou mais de um mês e envolveu o trabalho de creca de 50 servidores do município, que trabalharam dia e noite, com mais de 12 horas diárias para deixar tudo pronto.

O projeto visa resgatar uma tradição que ficou parada por vários anos e em 2022, o tema escolhido foi a primeira infância, política pública municipal que já vem sendo trabalhada pela atual gestão ao longo do ano e que garantiu o título de “Cidade da Primeira Infância” pelos investimentos realizados no município como a formação de líderes para atuarem nesse segmento.

A preocupação em criar espaços que favoreçam o desenvolvimento infantil de modo articulado com todas as secretarias do município é outro exemplo de atenção da atual gestão a infância. Além da participação da prefeita da cidade, Luziane Solon, este ano, em um curso sobre o tema na conceituada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a partir de uma seleção entre lideranças no mundo inteiro.

O projeto Benevides Natal da Infância" vai presentear todos os alunos da rede municipal de ensino do berçário ao quinto ano com brinquedos. (Divulgação)

Em 2022, o “Benevides Natal da Infância” também irá presentear todos os alunos da rede municipal de ensino do berçário ao quinto ano com brinquedos, uma iniciativa que reforça a importância do ato de brincar na vida das crianças em fase de desenvolvimento.

Confira a programação completa a seguir:

16/12 - Praça de Benfica

19h - Acender das luzes

19h40 - Combel

20h30 - Anine Fast Furutist

17/12 - Praça do CIC (Benevides)

19h - Acender das Luzes

20h - Grupo Blitz

21h - Companhia de Dança Dione Raiol

22h - Combel

18/12 - Praça do CIC (Benevides)

17h30 - Idosos (Semteps)

18h - Crianças (Semed)

19h30 - Cia de Dança Jasy

20h30 - Natal da Família Baby Shark

23/12 - Praça do CIC (Benevides)

19h - Coral Luz

20h - Noite Mágica de Natal

21h30 - Dançarte

25/12 - Praça do CIC (Benevides)

18h - Coral da igreja Nossa Senhora do Carmo

19h30 - Anime Fast Futurist

21h30 - Combel

Com informações da Cecom Benevides