Benevides comemora 61 anos com show da cantora Joelma

Na quinta-feira, 29, Benevides completa 61 anos de criação e a prefeitura prepara uma programação especial com show da cantora Joelma, de artistas locais e DJs para celebrar a data.

A programação é gratuita e a expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas com um palco montado na área externa do ginásio de esportes Nagibão e uma infraestrutura completa para receber o público.

A cantora Joelma é a atração principal da noite e o seu repertório contará com antigos e atuais sucessos da carreira, além de cantar os parabéns para a cidade que mais cresce na região metropolitana. Fãs de Joelma de outras cidades da região são esperados.

A comemoração do 61º aniversário de Benevides encerra um ano de feitos para a administração pública, que avançou em ações e projetos para melhorar a infraestrutura urbana e qualidade de vida da população.

Em dois anos, a prefeitura substituiu mais da metade dos pontos de iluminação pública por lâmpadas de led, que são mais econômicas e dão maior luminosidade; manutenção e novo asfalto para várias avenidas e ruas da cidade.

A revitalização de escolas, entrega de uniformes e material escolar para todos os estudantes faz parte das ações realizadas nos últimos anos. A saúde também foi uma das frentes de trabalho da atual gestão com a reforma de postos de saúde, ampliação do serviço da UPA 24 horas e a estruturação das secretarias.

O incentivo aos projetos de agricultura gerou prêmios pela gestão empreendedora e comprometida com o social. Entre as premiações mais importantes se destaca a conquista do primeiro lugar no IDEB do Pará e o primeiro lugar na Região Norte, no fundamental II, primeira vez que um município paraense consegue essa colocação.

As políticas públicas para os jovens e o cuidado com o desenvolvimento infantil são marcas da gestão liderada prefeita Luziane Solon. Ela vestiu a camisa do projeto Primeira Infância para buscar a excelência nos serviços voltados para atender aqueles que estão no começo da vida garantindo o título de Cidade da Primeira Infância à Benevides.