Beneficente Portuguesa irá inaugurar novo centro de oftalmologia

O Hospital Beneficente Portuguesa investe cada vez mais na revitalização dos seus espaços para proporcionar conforto aos pacientes. Esse é o caso do novo centro de oftalmologia, que será inaugurado no início de janeiro e realizará procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e de planos de saúde.

De acordo com Vitor Jesus Mateus, coordenador da governança da Beneficente Portuguesa, no dia 02 de janeiro também será inaugurada uma farmácia na instituição.

“Nós vamos automatizar a distribuição de medicação aos pacientes. Outro projeto é o protocolo geral, que vai permitir fazer o monitoramento e a rastreabilidade de toda a documentação que entra na Beneficente”, explica o gestor.

Para o presidente da instituição, Alirio Gonçalves, o Hospital vem contribuindo com o que há de melhor na prestação de serviços de saúde, desde a modernização estrutural até a equipe de profissionais altamente capacitados.

“Estamos impulsionando a Beneficente Portuguesa para o futuro com a qualidade de sempre e mantendo os princípios e valores que dignificam atenção aos que procuram o nosso hospital”, afirma.

VEJA MAIS

Dom Luiz I

O coordenador Vitor Mateus explica que a revitalização da unidade Dom Luiz I é um ponto importante, pois consolida a qualidade dos serviços da instituição, que estão sempre em processo de aperfeiçoamento.

Unidade Dom Luiz I ganhou uma iluminação que valoriza a sua arquitetura histórica (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

“Além disso, a pintura, a iluminação e a conservação do estilo arquitetônico dão um diferencial ao prédio principalmente durante a noite, valorizando o patrimônio da cidade”, ressalta.

Planos para 2023

Para 2023, as expectativas são as melhores, já que serão realizadas reformas nos apartamentos de algumas alas, além do projeto de paisagismo para a fachada do complexo hospitalar.

“Junto aos nossos diretores, governança, colaboradores, fornecedores e parceiros, acreditamos que vamos crescer e vencer os novos desafios para que a nossa Instituição se mantenha forte e sustentável em todos os sentidos. Nosso plano estratégico está mantido no prumo de terminarmos no ritmo possível a consolidação de sermos o maior hospital filantrópico da região Amazônica”, finaliza o presidente Alirio Gonçalves.

Para saber mais sobre os serviços do Hospital Beneficente Portuguesa, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br