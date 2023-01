Beneficente Portuguesa alerta sobre a importância da urgência em casos de fratura na coluna

Sofrer uma fratura na coluna requer muita atenção, pois, sem os devidos cuidados, esse tipo de ruptura pode deixar sequelas para o resto da vida. Para tratar as lesões nessa área do corpo, o Hospital Beneficente Portuguesa oferece o serviço 24 horas de ortopedia e traumatologia, que inclui procedimentos de alta complexidade.

O ortopedista Dante Bernardes Giubilei explica que entre os mecanismos mais comuns de fratura na coluna estão os acidentes de trânsito, ferimentos por arma de fogo e mergulho em águas rasas. Nesses casos, é necessário o atendimento médico urgente para garantir a boa recuperação do paciente.

Dante Giubilei atua como ortopedista na Beneficente Portuguesa. O médico revela quais são as principais causas de fratura na coluna. (Arquivo pessoal)

“Em caso de suspeita de acidente na coluna, é preciso chamar imediatamente o serviço de resgate e não movimentar a coluna do paciente. Ele deve ser resgatado por uma equipe especializada e adequadamente imobilizado para ser transportado para hospital”, orienta o especialista em coluna, que atua há dois anos no Hospital Beneficente Portuguesa.

O médico afirma que, no Brasil, a cada um milhão de pessoas, 21 sofrem fraturas de coluna. Além disso, as lesões de coluna que apresentam sequelas como paraplegia e quadriplegia ocorrem mais em homens na faixa etária de 20 a 40 anos, ou seja, na idade mais produtiva da vida.

A seguir, confira os principais sintomas de fratura na coluna:

- Dor na coluna: é o sintoma mais comum e pode ter relação com espasmos, que acabam impossibilitando ou restringindo a mobilidade habitual. Em muitos casos, as dores são intensas e prejudicam a qualidade de vida do paciente;

- Mudanças na frequência urinária e fecal: em casos de fratura na coluna, o paciente também pode apresentar retenção urinária e fecal;

- Problemas neurológicos: formigamentos e dificuldade motora podem ser sinais de lesões na coluna. Além disso, existe a possibilidade de ocorrer a perda parcial ou total do tato.

Em caso de suspeita de fratura na coluna, são necessários alguns cuidados imediatos, entre eles, não movimentar a área afetada sem o consentimento de um especialista, pois o movimento inadequado na coluna pode causar grandes danos à saúde.

Tratamento

Se a fratura for confirmada pelo médico, o indicado é realizar o tratamento com remédios analgésicos e imobilizar a região prejudicada. Para os pacientes com osteoporose, o mais recomendado é investir no tratamento dessa doença para reduzir o risco de novas fraturas.

Com equipamentos inovadores e médicos especializados, o setor de ortopedia e traumatologia do Hospital Beneficente Portuguesa realiza todos os tipos de cirurgias de coluna, além de oferecer um atendimento humanizado para os pacientes. Para saber mais sobre os serviços do complexo hospitalar, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br