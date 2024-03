Belém vai receber a 79ª Convenção Nacional ABIP 2024

A capital paraense vai receber, de 10 a 12 de abril, a 79ª Convenção Nacional da ABIP. O evento vai reunir líderes, empresários e profissionais da indústria de panificação para discutir os rumos do setor, compartilhar experiências e explorar novas oportunidades.

A programação do evento, diferente das edições anteriores, terá início no dia 10 de abril de 2024, somente na parte da manhã, a partir das 8h30 às 12h. Nos dias 10 e 11 de abril, será realizada a reunião Abip, destinada a diretores. Já no dia 12 de abril, acontecerá a convenção Abip, que contará com a participação da diretoria Abip, profissionais, empresários, fornecedores e entusiastas do setor.

Durante a convenção, serão realizadas plenárias da Abip, cuja programação trará deliberações institucionais, debates e acompanhamento de pautas pertinentes à indústria de panificação e confeitaria, além de apresentações de interesse do setor. O encontro, que reúne as principais lideranças do mercado, também vai contar com palestras, aulas shows, exposição de produtos e serviços do setor de alimentação fora do lar, além de momentos de network, integração e lazer.

Entre os principais temas que serão debatidos durante a convenção estão:

Panorama da indústria de panificação no Brasil

- Análise do cenário atual da indústria de panificação, incluindo dados de mercado, tendências de consumo e desafios enfrentados pelo setor.

- O Impacto na indústria de panificação: adaptações, inovações e perspectivas para o futuro.

- O papel da ABIP na representação e defesa dos interesses dos panificadores em âmbito nacional.

Tendências e inovações na panificação

- Tecnologias e equipamentos para otimização de processos produtivos e melhoria da qualidade dos produtos.

- Sustentabilidade na panificação: iniciativas para redução do desperdício, uso de ingredientes orgânicos.

Programação da 79ª Convenção Nacional ABIP 2024 vai contar com diversas palestras e debates com especialistas do setor (Divulgação/Sindipan)

Desafios e oportunidades para os panificadores

- Custos de produção e margens de lucro: estratégias para enfrentar os desafios econômicos e aumentar a competitividade.

- Gestão de pessoal e capacitação de equipe: como atrair, reter e capacitar talentos na indústria de panificação.

- Expansão de mercado e diversificação de produtos: estratégias para ampliar a atuação e conquistar novos clientes.

Palestras e Debates

A programação da 79ª Convenção Nacional ABIP 2024 vai contar com diversas palestras e debates com especialistas do setor, onde serão abordados temas como gestão financeira, marketing, inovação e tendências de consumo.

Entre os palestrantes estão confirmados nomes como:

Patrício Darvisson - investidor anjo em mais de 30 Negócios, que juntos faturam anualmente acima de 4 Bilhões, atualmente é CSO - Chief Strategy Officer (Diretor de Estratégia) na X5 Business, que tem como missão a transformação de negócios e lares.

Mauro Renan - mestre em sustentabilidade; membro do quadro de especialistas em biologia ambiental, gestão ambiental, planejamento e gerenciamento ambientais (Sistema CFBio/CRBio); sócio proprietário da Innovare Consultoria Ambiental

Emerson Amaral - administrador, especialista em gestão empresarial no mercado de panificação e confeitaria com mais de 20 mil horas de consultoria em empresas por todo país, diretor da Ideal Consultoria.

Além de ser uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer ainda mais o setor, a convenção será um espaço ideal para networking entre os participantes, incluindo empresários, fornecedores, especialistas e representantes governamentais, assim como intercâmbio de experiências, por meio do compartilhamento de experiências e melhores práticas entre os panificadores, visando o aprendizado mútuo e o fortalecimento do setor.

A convenção é um evento imperdível para os profissionais da indústria de panificação que desejam se manter atualizados sobre as últimas tendências, enfrentar desafios e explorar novas oportunidades de negócio. Ao participar deste evento, os panificadores terão a chance de adquirir conhecimento, fazer contatos valiosos e contribuir para o crescimento e desenvolvimento sustentável do setor de panificação no Brasil.

A 79ª Convenção Nacional da Abip é organizada em parceria com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan Pará).