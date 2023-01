Belém Toner tem opções de impressoras a laser e jato de tinta

As impressoras podem ser a toner ou jato de tinta e a escolha deve ser feita respeitando a rotina de uso. A Distribuidora Belém Toner possui os dois tipos de produtos disponíveis em diferentes modelos e marcas.

Os equipamentos jato de tinta, utilizados na função color, são mais rentáveis em comparação com as impressoras a laser, além de oferecer um maior custo benefício para o uso em locais ou empreendimentos pequenos.

A impressão a jato de tinta também é indicada para o uso doméstico, que geralmente é mais moderado, e impressão de fotografias, pois a maioria dos modelos é compatível com os papéis fotográficos. A manutenção do equipamento deve ser avaliada e realizada por um técnico autorizado pela marca.

As impressoras a laser são destinadas para atividades com alto volume de impressão, sendo encontrada com mais frequência em grandes empresas e no uso profissional. Este tipo de equipamento é mais eficaz e econômico a longo prazo.

Elas necessitam de um espaço adequado para instalação, porque, na maioria das vezes, são maiores em comparação com as impressoras jato de tinta. O equipamento a laser também requer manutenções, que devem ser feitas por um técnico especializado.

A Belém Toner dispõe de equipamentos a toner e a jato de tinta de diferentes modelos e marcas. Suprimentos como refis de toner, cilindro, cartucho de toner e tinta, cilindro e outros também podem ser encontrados na loja, no bairro da Pedreira. Faça uma visita.