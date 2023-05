Belém Toner oferece assistência técnica corretiva e preventiva para impressoras

Os equipamentos de impressão necessitam de constante manutenção para evitar que possíveis problemas apareçam e em alguns casos para solucionar falhas. A Distribuidora Belém Toner atua no mercado paraense com o serviço de assistência corretiva e preventiva para impressoras de diferentes modelos e marcas.

O serviço de assistência preventiva é realizado para cuidar da saúde do equipamento para evitar que falhas ou problemas ocorram. Esta é uma forma de manter as impressoras em boas condições de funcionamento e ajuda a evitar panes inesperadas.

A inspeção e limpeza nas peças dos equipamentos também são importantes, pois é mais fácil identificar possíveis problemas previamente.

As manutenções preventivas também apresentam benefícios durante o uso das impressoras, como a melhora na qualidade da impressão e economia no reparo de danos maiores. Com o tempo, a impressão perde a qualidade devido ao desalinhamento dos sistemas responsáveis pela função e a assistência preventiva pode corrigir esse desvio.

Outra dica é utilizar apenas peças e suprimentos originais e autorizados pelo fabricante e assistências técnicas autorizadas, pois itens com outra origem podem gerar panes e até mesmo a interrupção do funcionamento das impressoras. Opte sempre por produtos originais.

Já a assistência corretiva visa solucionar falhas, dificuldades e problemas na hora de realizar atividades nos equipamentos. A dica principal para esses casos é buscar ajuda profissional qualificada e autorizada para impedir que maiores danos sejam causados.

Na maioria dos casos, as impressoras já são levadas para assistência após o surgimento de danos, entretanto esta não é a melhor saída, porque a produtividade do espaço (escritório, empresa ou residências) é prejudicada.

A Belém Toner também oferece a possibilidade de visita técnica para a assistência dos equipamentos monocromáticos das marcas Kyocera e Brother. Além da opção de recebimento de impressoras na unidade de manutenção da distribuidora, localizada no bairro da Pedreira.

As marcas Brother, Kyocera e Epson, em alguns modelos mais específicos, também fazem parte do quadro de equipamentos com manutenções disponíveis na distribuidora Belém Toner.

Para informações mais detalhadas, entre em contato pelo número (91) 98115- 7332 com atendimento pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h.

A Distribuidora Belém Toner também oferece outros tipos de serviço, como locação de impressoras e venda de suprimentos. Faça um atendimento via whatsApp e confira.