Belém Toner mostra como realizar testes para verificar a qualidade de suas impressões

Ter uma boa qualidade de impressão é fundamental no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, em casa ou em uma instituição de ensino. Para garantir um material de qualidade, é importante alinhar a impressora para obter os melhores resultados na hora de imprimir. Para ajudar nisso, o usuário pode usar uma página de testes. A Belém Toner traz dicas para ajudar a realizar esse procedimento simples, mas que faz toda a diferença no resultado da impressão.

O primeiro passo é entender a importância dos testes de impressão no dia a dia. Afinal, por meio deles, você evita pontos fora do lugar e mantém as bordas de impressão bem definidas, o que torna a impressora mais econômica e mais precisa. E, ao contrário do que muita gente pensa, o teste de impressão é simples e não precisa da instalação de nenhum dispositivo extra no computador.

Para configurar o equipamento, a primeira dica é instalar o equipamento no windows com o driver referente à marca e modelo da impressora. Em seguida, basta seguir o passo a passo abaixo:

1- Na barra de pesquisa do Windows, vá até a opção "Painel de Controle"

2- Após acessar a área, clique na opção "Exibir Impressoras e dispositivos".

3- Uma nova janela será aberta, onde será possível visualizar todas as impressoras instaladas em sua máquina.

4- Localize o nome do modelo do seu equipamento e clique com o botão direito sobre ele. Em seguida, selecione a opção "Propriedades da impressora".

5- Após abrir a janela, clique na opção "Imprimir página de testes"

6- Depois de seguir todos os passos corretamente, é só aguardar a impressão. Caso não imprima, é sinal que a impressora não está funcionando adequadamente. Nesse caso, é importante contar com o auxílio de um profissional para verificar o problema ou até mesmo fazer a instalação do equipamento novamente.

Teste de impressão é fundamental para garantir uma boa qualidade na hora de imprimir (Freepik.com)

