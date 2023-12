Belém é oficialmente declarada pela ONU em DUBAI como sede da Conferência do Clima, a COP 30

A vice-líder do governador Helder Barbalho, deputada Maria do Carmo, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) nesta terça-feira (12) e destacou a confirmação de Belém como cidade-sede da COP 30. A parlamentar repercutiu sua presença na comitiva de deputados estaduais, paraense e brasileira, que participou da Conferência de Mudança do Clima, a COP 28, evento ocorrido de 30 de novembro até hoje, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Maria anunciou, ainda, a retomada das suas atividades parlamentares presencialmente.

Em seu pronunciamento, Maria informou que a COP do Brasil está sendo conhecida como a da Floresta e que foi muito comentada durante todo o evento em Dubai, até mais do que a COP29. "O anúncio oficial de Belém foi muito festejado pelos representantes de países e de diversas pessoas membros da Comissões temáticas constituídas durante o evento", disse Maria do Carmo.

Em seu pronunciamento, ela informou também que o governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foram muito procurados pelos chefes de Estados e representantes de entidades.

Na sua compreensão, a deputada considera que tanto o governador quanto o prefeito Edmilson querem que o legado da COP 30 não se restrinja à melhoria da infraestrutura de Belém. Para ela, antes do início desta COP, eles devem apresentar um conjunto de respostas aos desafios que o mundo espera encontrar por aqui.

"O governador do Estado participou de mesas importantes para avisar do que está sendo feito, apresentou vários planos importantes de recuperação ambiental, respostas e planos que foram amplamente discutidos ao longo deste ano com vários segmentos da sociedade paraense e da sociedade amazônica", relatou. "O Estado quer fazer a transição energética na Amazônia e no Brasil, quer ter legado com medidas concretas para apresentar". Maria referiu-se aos projetos de energia limpa, de melhoria do agronegócio, com respostas financeiras, não só para os grandes agricultores, mas para todas as pessoas que queiram transformar a agricultura familiar.

A parlamentar informou ainda que Belém daqui a pouco se transformará em um canteiro de obras e fez um pedido para que se ajude o prefeito de Belém e o governador do Pará para que possam fazer as licitações necessárias para o início das obras de forma imediata.