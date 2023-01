Belém Cidade Gastronômica: primeiro episódio traz deliciosa receita de mujica de mariscos

A capital paraense, também chamada de Cidade das Mangueiras, é conhecida por seus cartões-postais, além da sua originalidade e autenticidade na gastronomia. Com sua riqueza em cores e sabores, a comida paraense vem ganhando cada vez mais respeito e admiração no Brasil e no exterior. O "Belém Cidade Gastronômica", um projeto do Grupo O Liberal, com o apoio da Unama e Prefeitura de Belém, vai levar ao público o que há de melhor na culinária paraense, trazendo dicas especiais para os amantes da cozinha e, também, para quem deseja aprender novos pratos que são a cara de Belém.

Neste primeiro episódio, o fotógrafo e influencer de viagens e gastronomia, Prix Chemical, traz uma receita deliciosa, pra deixar qualquer um com água na boca: mujica de mariscos. E antes de iniciar o preparo do prato, o apresentador foi até o mercado Ver-o-Peso para comprar os produtos que serão usados na receita. E quem acompanhou o influencer nessa missão foi a professora de gastronomia da Unama, Monik Albuquerque.

Ao longo das compras, a docente, que é especialista em cozinha brasileira e em cozinha internacional, falou sobre os principais ingredientes e deu dicas para o público escolher os melhores itens que serão usados no prato, como a farinha de mandioca, o camarão regional e o mexilhão.

A professora de gastronomia da Unama auxiliou na escolha dos ingredientes para a receita (André Oliveira/O Liberal)

Entre os ingredientes, Monik destacou a importância da farinha de mandioca, que é um dos principais itens da receita. "Ela vai dispersar o nosso caldo. A gente pode usar qualquer tipo de farinha, mas, normalmente, a gente acaba usando a farinha mais fina", destaca a docente.

Mão na massa

O preparo da mujica de mariscos, que é uma criação da professora Monik Albuquerque, exige todo um cuidado e dedicação. E quem vai ajudar nessa missão é o arquiteto e Chef de cozinha Kenny Nogueira, que foi um dos alunos da docente e se tornou um profissional de sucesso. Kenny, que foi o ganhador do reality show "Égua do Chef" e, atualmente, dá aula de gastronomia em diversos cursos, mostrou na prática como deixar a mujica deliciosa.

Em meio ao preparo da receita, o chef destacou a importância dos temperos para uma boa execução do prato, como a chicória, por exemplo. "Comida tem que começar cheirosa. A chicória, como um bom paraense, agrega muito o sabor", ressalta.

Kenny Nogueira também compartilhou um pouco de sua história com a gastronomia. O profissional, que também é arquiteto, cozinha há dez anos e viu na gastronomia uma excelente opção como hobby. "Sou arquiteto de formação, minha primeira graduação é arquitetura, e a gastronomia surgiu como uma paixão, como um hobby. Fui cozinhando e as pessoas começaram a perguntar se eu ia largar arquitetura pra ser cozinheiro, mas, até então, tô conseguindo conciliar as duas de uma forma tranquila. Eu sou apaixonado pelos dois", explica o Chef.

O curso de gastronomia da Unama trouxe uma maior credibilidade para o cozinheiro, que viu na graduação a oportunidade de crescer profissionalmente na área. "Eu trabalho com consultoria gastronômica, crio cardápio, dou treinamentos para as equipes, faço todo esse trabalho dentro da cozinha e faço também a parte de projeto. Então, tem cliente que eu começo a fazer o projeto arquitetônico e, depois, entro na cozinha pra fazer a consultoria gastronômica", destaca Kenny.

O chef também deixou dicas para quem sonha em se tornar um profissional da gastronomia e quer ter sucesso na carreira. "O mais importante é cozinhar. Parece óbvio, mas cozinhar todo dia. Não precisa ser algo muito extraordinário que a gente precisa fazer, mas a gente precisa dar esse 'calo' nas nossas costas. É na prática. A universidade te ajuda a abrir a sua mente, mas o conhecimento da técnica é com a prática, e a prática a gente aprende todo dia", complementa o profissional.

Quer mais dicas da mujica de mariscos e conhecer um pouco mais sobre a gastronomia paraense? Assista o episódio completo do "Belém Cidade Gastronômica". Além de se deliciar com o que há de melhor na culinária da nossa terrinha, você terá a oportunidade de saber mais sobre essa profissão que deixa qualquer um com água na boca.