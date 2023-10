Beach Tennis integra público de todas as idades e reforça a busca por um estilo de vida mais leve

Atividade física que caiu no gosto do paraense, o Beach Tennis é uma das opções de lazer que mais tem atraído praticantes na capital paraense. A crescente procura por espaços onde o esporte possa ser praticado é refletida inclusive em tendências no mercado imobiliário que segue cada vez mais voltado para imóveis projetados com conceitos de Fit Life.

Morar em um empreendimento com quadra de beach tennis pode proporcionar uma vida mais saudável e socialmente integrada, além de ser uma excelente forma de relaxar e se divertir. Com esse objetivo, a Leal Moreira desenvolveu 2 grandes empreendimentos com espaços que priorizam a atividade física e o conforto familiar: o Torre La Vie e o Torre Maranello.

Para a arquiteta Larissa Chady, “A procura por empreendimentos que tenham toda essa gama de oferta de espaços condominiais voltados para o esporte é cada vez maior e as pessoas buscam, principalmente, agora as quadras de Beach Tennis. A atividade virou uma febre e isso agrega um grande valor ao empreendimento”.

Além de ser um esporte extremamente divertido e desafiador, a prática do beach tennis traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos praticantes, e ter a oportunidade de praticar a atividade, sem precisar sair do condômino é uma grande vantagem.

Torre La Vie chega a Belém com inovações no mercado imobiliário (Divulgação/ Leal Moreira)

O conceito de estilo de vida está cada vez mais presente na escolha de um apartamento, como o Torre La Vie que conta com unidades de 188M² e 378M² e opções de plantas com 4 suítes. Dentro do pacote de diferenciais, estão presentes os conceitos de Fit Life Health, de Kids, Pet and Play, e Conecte Living que oferecem experiências únicas para quem busca viver como sempre quis, cuidando do corpo e da mente, criando memórias com quem ama, valorizando a convivência com pessoas reais, e tendo mais possibilidades e escolhas em relação ao seu lar. Além disso, o Torre La Vie apresenta o conceito Eco Life, unindo sustentabilidade e luxo, trazendo qualidade de vida e economia com o reaproveitamento de recursos naturais.

Torre La Vie facilita a vida dos praticantes de beach tennis com uma quadra no próprio empreendimento (Divulgação / Leal Moreira)

No Torre Maranello possui apartamentos de 232m² a 464m², com quatro suítes, sendo uma delas na categoria master com ofurô na sacada. Entre os diferenciais que fizeram o empreendimento ser um sucesso. O pé-direito duplo de seis metros no living e na varanda gourmet, backyard interligado à cozinha, além de piscina privativa por apartamento. Nas áreas comuns, os moradores poderão contar com um lazer completo, com quadras de beach tennis, poliesportiva e quadra de tênis coberta, além de opções para toda a família.