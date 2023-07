Basa garante desenvolvimento da Amazônia com incentivos do Plano Safra

O Plano Safra é um grande aliado dos produtores rurais e corresponde a um conjunto de políticas e medidas governamentais com o intuito de fortalecer o agronegócio brasileiro, responsável por grande parte da economia do país. Para os anos de 2023/2024, o Banco da Amazônia vai destinar R$ 9,9 bilhões no Plano Safra para o setor agropecuário da Amazônia Legal. Desse total, R$ 5,5 bilhões serão direcionados à agricultura familiar, mini e pequenos produtores.

Para o diretor comercial do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, o principal objetivo do Plano Safra é fornecer recursos e incentivos para o desenvolvimento da agricultura e pecuária, visando aumentar a produção, além de melhorar a produtividade e garantir segurança alimentar para as comunidades locais.

"O Basa tem incentivado novas práticas, a gente tem linhas de crédito específicas para a inovação, para regeneração de áreas degradadas. O Banco está sempre à disposição para a gente desenvolver a nossa região, que é maravilhosa. O mundo inteiro olha a Amazônia e a gente tem que cuidar bem dela. Esse é o objetivo que nós temos, que o banco tem. O governo federal valoriza o agronegócio, valoriza muito mais a agricultura familiar e quer que a gente continue produzindo com sustentabilidade”, destaca Marivaldo.

Os recursos são destinados aos produtores rurais que atuam em suas atividades de forma regular. "Nós somos um banco público e não podemos trabalhar, de forma alguma, com nada irregular. Então, o proprietário tem que provar que é o legítimo dono daquela propriedade. Disso o banco não abre mão. Além disso, tem que estar regularmente de acordo com a lei ambiental de cada estado", complementa o diretor comercial.

Fortalecimento da agricultura familiar

O Banco da Amazônia aumentou em 30% o valor do Plano Safra 2023/2024, em comparação ao que foi aplicado no ano passado, para a agricultura familiar. O objetivo é fortalecer os pequenos produtores da região. "Nós queremos fortalecer a agricultura familiar. Não existe desenvolvimento regional sustentável sem a inclusão do pequeno. O pequeno é fundamental, porque é ele quem produz esse alimento que tá aqui. Quando você vai em uma feira, é a produção da agricultura familiar que está presente", enfatiza o diretor comercial.

O acesso aos investimentos, por meio de linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Banco da Amazônia é facilitado através do aplicativo Basa Digital, que busca agilizar e integrar os processos de crédito, tornando o processo de liberação de recursos mais prático.

"No ano passado, tivemos mais de 11 mil famílias beneficiadas pelo Basa Digital. É um processo bem rápido e todo digital. Nós estamos evoluindo para ter agilidade e segurança de que esses recursos estão sendo aplicados", explica Marivaldo.

O Banco da Amazônia está presente em todos os municípios que compõem a Amazônia e tem ampliado o seu número de correspondentes bancários a fim de garantir atendimento de qualidade para toda a população. "Esse é o papel do Banco da Amazônia: chegar com qualidade e com intensidade a todos eles, principalmente aquele pequeno empreendedor. A agricultura é a base disso. A maioria desses pequenos municípios necessitam desse crédito e nós vamos chegar com esse crédito até ele", finaliza o diretor comercial do Banco da Amazônia.