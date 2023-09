Barista: o profissional especializado na arte do café

Simples, com leite, com nata, capuccino, expresso ou coado. Estes são apenas alguns poucos exemplos de como o café pode ser servido. Este grão é uma iguaria extremamente apreciada no mundo inteiro, por seu sabor, aroma e por suas inúmeras combinações, tipos de torra, moagem e preparações diferenciadas. Na gastronomia, o barista é o profissional tecnicamente especializado em trabalhar as nuances do café e toda a arte envolta em seu preparo.

Com origem na Itália, a palavra barista significa o mesmo que “bartender/barman”. Lá nasceram as primeiras máquinas de café expresso, servidas por este mesmo profissional, que tanto servia bebidas alcoólicas como manuseava a máquina de café e o servia no balcão.

Muito mais do que a pessoa que opera a máquina de expresso, o barista é o responsável por aplicar técnicas de preparo de cafés, chás e bebidas quentes, degustação e serviço de café, considerando diferentes métodos. Ele cria e prepara bebidas à base de cafés e aplica técnicas de desenho e latte art, zelando pela qualidade do produto e por sua apresentação ao cliente. Também conhece sobre a história do café, as características do grão, os processos de plantio, colheita, torra e moagem, além de conhecimento de detalhes da extração e diferentes métodos de preparo da bebida.

Instrutor Ronildo Palheta destaca as vantagens do curso do Senac-Pará no ramo de atuação (Comunicação / Senac Pará)

“O profissional com esta formação pode desenvolver suas atividades em cafeterias, casas de cafés, casas de chá, padarias, restaurantes, bares, hotéis e demais estabelecimentos que oferecem serviço de café”, esclarece o barista e instrutor do Senac Pará, Ronildo Palheta.

MERCADO

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Com o crescimento da abertura de franquias de cafeterias e casas especializadas em cafés, aumentam a cada dia as oportunidades para baristas. Além de aquecido este é um mercado de abrangência nacional e bastante dinâmico.

Interessados em seguir neste ramo da gastronomia devem buscar o curso de qualificação profissional de barista e estar sempre se aperfeiçoando perante as novidades do mercado. A formação inicial, disponível no Senac em Belém, tem duração de 160 horas, o que equivale a aproximadamente dois meses e meio de curso.

No curso de barista, o estudante aprofunda conhecimentos teóricos e práticos sobre a arte de preparar o café (Comunicação / Senac Pará)

“O Senac conta com um Laboratório Pedagógico de Restaurante e Bar em seu Espaço de Gastronomia, totalmente equipado com máquina de café expresso e todos os recursos e utensílios que fazem parte da atividade do barista. Assim, o aluno desenvolve as habilidades e aprende o fazer profissional com a mão na massa”, destaca o instrutor Ronildo.

Durante o curso, o aluno vivencia a realização das etapas de trabalho, considerando atividades teóricas e práticas que abordam desde a história do café; conhecimentos sobre espécies e processos produtivos; vocabulário técnico; graus de torra; granulometria, operação da máquina de café, extração de expressos, métodos filtrados, dentre outros saberes. Além do domínio técnico na área, o curso também trabalha a interação com os clientes e fornecedores; relacionamento interpessoal; comunicação assertiva; criatividade, dinamismo; postura profissional e ética, além de atitude empreendedora e sustentável.

O tino comercial e a boa comunicação também são essenciais a um bom barista, tendo em vista a capacidade acompanhar as tendências de café e a necessidade identificar o perfil do cliente para oferecer a melhor experiência. E, com certeza, as boas técnicas de atendimento são indispensáveis.

Todas as informações sobre matrículas podem ser consultadas no site www.pa.senac.br