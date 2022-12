Banco do Estado do Pará lança cartão personalizado com os escudos dos maiores clubes do estado

O Cartão Afinidade é resultado da parceria entre o Banpará e os dois maiores clubes paraenses, Remo e Paysandu, atendendo pedido dos torcedores que agora poderão ter um cartão débito e crédito personalizado com o escudo do seu time do coração.

Esta também é uma oportunidade para que o torcedor possa fortalecer o seu time favorito, escolhendo uma das contribuições disponíveis, dentre os valores de R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00 a ser debitado mensalmente de sua conta corrente, que será repassado ao clube.

O Cartão Afinidade Banpará conta com todos os benefícios da bandeira Mastercard e mais: os clientes torcedores do Clube do Remo contarão com descontos para compras em lojas franqueadas, e mais desconto no uso do cartão na adesão do Sócio Torcedor e sócio proprietário e remido, além de descontos na mensalidade da Escola de Esportes do Clube.

Já os clientes torcedores do Paysandu, poderão ter descontos nas mensalidades da Escola de Esportes do Clube, e no plano Sócio Torcedor que utilizarem o cartão como forma de pagamento, além da possibilidade de participar de sorteio de camisas e brindes oficiais e a possibilidade de participar de sorteios mensais de visitas aos estádios em dias de treino do time profissional, e sorteios de camisas do Clube.

Quem ainda não é cliente Banpará pode aderir à novidade em qualquer agência do Estado. Os clientes que já possuem conta corrente podem solicitar o seu cartão afinidade no Aplicativo Banpará ou por meio da Central de Atendimento Banpará, ligando para 3004-4444 ou 0800 285 8080.