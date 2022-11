Banco da Amazônia realiza renegociação de débitos com descontos de até 90%

Ter uma dívida em banco é uma coisa que tira o sono de qualquer um, ela pode atrapalhar a vida financeira como um todo e inviabilizar planos e sonhos tão esperados. E, por isso, é importante buscar alternativas para quitar o débito o mais rápido possível. Muitas vezes, o problema pode parecer uma bola de neve sem saída, mas com um bom planejamento é possível quitar todas as dívidas e voltar a ter controle sobre as finanças.

Para o diretor de crédito do Basa, Roberto Batista, a ação é a oportunidade perfeita para começar o ano com saldo positivo em conta (Divulgação Banco da Amazônia)

E para começar o ano de 2023 com o pé direito, até o final de dezembro, o Banco da Amazônia realiza a Renegociação Extraordinária com concessão de descontos de até 90% sobre o valor original da dívida. De acordo com o diretor de crédito do Basa, Roberto Batista, o objetivo da ação é resgatar a tranquilidade financeira dos usuários de forma plena e completa.

“Sabemos que é muito difícil para a vida de qualquer família ou empreendedor conviver com dívidas por prazos muito longos e se encontrar impedido de realizar novos financiamentos. Então, pensando nisso, que o Banco estruturou essa campanha agressiva de descontos e muito positiva para os nossos clientes, é a oportunidade de auxiliar essas pessoas e empresas a voltarem às suas atividades normais e conseguirem regularizar suas dívidas”, explica o diretor.

VEJA MAIS

A campanha foi idealizada para o período de dezembro com o intuito de encaixar com o melhor momento de vendas para algumas empresas, em decorrência das festividades de final de ano, e também com o recebimento do 13º salário. O diretor do Basa explica ainda que dentro da campanha estão inclusos os clientes pessoa física, pessoa jurídica, com descontos de até 90%, e também os prod0utores rurais, com até 80% de desconto sobre o valor original da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 10 anos.

“É uma oportunidade única das famílias e empresários saírem do vermelho e iniciarem o ano de forma tranquila e sem dívidas, sabemos que os empreendedores carregam tantas responsabilidades, queremos ajudar pelo menos com uma, esse é o nosso grande objetivo”, completa Roberto.

E para dar início às negociações, os interessados devem se dirigir à agência mais próxima do Banco da Amazônia. Os documentos necessários são:

Interessados em realizar a liquidação total da dívida:

- Documento de identificação.

Interessados em realizar o parcelamento da dívida:

- Documento de identificação;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de renda;

- Última declaração do imposto de renda.

Para saber mais informações sobre a Renegociação Extraordinária, clique aqui e confira o webinar completo sobre o assunto.