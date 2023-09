Banco da Amazônia prorroga prazo para inscrições dos editais de patrocínio

O Banco da Amazônia se destaca por seu compromisso contínuo com o desenvolvimento regional e cultural da Amazônia, incentivado projetos sociais, ambientais, esportivos e de feiras agropecuárias. A instituição anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para os editais de patrocínios, o que garante mais tempo para artistas, atletas, entre outros prepararem suas propostas para concorrer ao suporte. Com o novo prazo, os interessados têm até o dia 30 de setembro para apresentar suas propostas.

Para o superintendente regional do Banco da Amazônia no Pará e Amapá, Vanderlei Santos, a prorrogação é uma oportunidade para que os candidatos submetam projetos com mais qualidade, fomentando a valorização cultural da região.

"O Banco da Amazônia entendeu que seria melhor dar um pouco mais de prazo para que o pessoal possa se preparar e apresentar os seus projetos da melhor forma possível. A gente tá prorrogando o prazo para apresentação dos projetos até o dia 30 de setembro, abrindo um espaço maior para que as pessoas possam participar e tentar se qualificar para obter acesso a esse recurso tão importante. Essa é uma oportunidade ímpar para todo mundo que deseja participar desses editais", destaca o representante do Banco da Amazônia.

Os editais de patrocínio contam com um aporte financeiro de mais de R$ 3 milhões e devem atender diversas iniciativas que enriqueçam a cultura, assim como o desenvolvimento local e o crescimento sustentável da Amazônia, priorizando as apresentações que abordem temáticas amazônicas.

"A gente acredita que esse é o momento para falar da Amazônia. A gente tá em foco pelos diversos eventos que estão acontecendo aqui. E a gente tem um leque de oportunidades com um edital amplo, que entra a parte de feiras, esportes, empreendedorismo. E têm os editais voltados para essa questão culturais, que são pautas mais direcionadas para edições gráficas, esculturas, fotografias, entre outros", explica o superintendente regional.

Edital de Patrocínio 2024

Considerado mais amplo, o edital de patrocínios visa patrocinar diversas ações ambientais, sociais, culturais, esportivas e de exposições e congressos. A execução dos projetos deverá ser desenvolvida em área de atuação do Banco da Amazônia, que é em toda a Amazônia Legal. O montante de recursos disponível para o edital é de R$2.851.162,04.

Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia 2024

No edital, serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais, residentes ou não na região amazônica, cuja produção seja culturalmente vinculada às questões da região, em manifestações contemporâneas bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia, grafite, técnicas mistas), tridimensionais (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas (instalação, videoinstalação e novas tecnologias) e que não tenham sido contemplados com exposição no Edital de Pautas do Espaço Cultural em 2023. As propostas deverão ser apresentadas por pessoa jurídica.

Os projetos devem atender iniciativas que enriqueçam a cultura, o desenvolvimento local e o crescimento sustentável da Amazônia (Freepik.com)

Nova Política de Patrocínios

Uma das prioridades da Nova Política de Patrocínios do Banco da Amazônia é dar um enfoque renovado na preservação ambiental e valorização das expressões culturais da região.

"O Banco da Amazônia tem uma responsabilidade socioambiental muito grande. Isso tá na nossa missão, na nossa visão e na política do banco, tanto na política de crédito quanto na política de incentivos. Então, hoje, a gente entende fomentar projetos que sejam saudáveis, que tenham esse viés ambiental e politicamente correto, isso é importante para a nossa região, não apenas para a instituição, mas para a sociedade. A gente tá cumprindo o nosso papel em várias áreas e esse é o intuito maior dos nossos editais de patrocínios", complementa Vanderlei.

Como participar

Para se inscrever e concorrer ao suporte oferecido pelo Banco da Amazônia, os interessados devem preencher um formulário disponibilizado no site oficial do Banco da Amazônia. O processo de inscrição é simples e gratuito, e estará disponível até o dia 30 de setembro.

As propostas apresentadas e inscritas serão avaliadas por meio de um processo criterioso de seleção. "A dica é buscar a essência de um projeto bem formatado, que mostre o que a proposta realmente quer fazer. A banca avaliadora será bastante imparcial e vai em busca dos trabalhos com a melhor qualidade", ressalta o superitendente regional do Banco da Amazônia, Vanderlei Santos.