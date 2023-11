Banco da Amazônia estende campanha de renegociação de dívidas com descontos imperdíveis

O Banco da Amazônia reforça o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da região amazônica, por meio de uma campanha inovadora de renegociação de dívidas destinada a pessoas que possuam inadimplência no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A adesão à campanha segue até o dia 30 de dezembro deste ano.

"A campanha surgiu através da Lei 14.166, com o intuito de viabilizar o acesso à repactuação das dívidas, com benefícios extremamente vantajosos. Essa é uma oportunidade para que os nossos clientes possam ter condições de resolver e liquidar suas dívidas junto ao banco com benefícios extraordinários. Nós estamos falando de descontos que podem chegar até 90%", explica o Gerente da Agência Belém Centro, Geovanne Rodrigues.

Além de garantir recuperação e acesso a novas linhas de crédito, o Banco da Amazônia tem como finalidade auxiliar os clientes a superarem desafios financeiros, ao mesmo tempo que contribuem para a preservação da Amazônia e promovem um futuro mais sustentável.

"Nosso intuito é fazer com que esse cliente possa voltar, realmente, a ter a oportunidade de acessar as linhas de crédito que estão disponíveis para investir no seu negócio, no seu empreendimento e crescer. A visão do banco não está somente atrelada à aplicação do crédito, mas, também, ao desenvolvimento socioeconômico da nossa região", complementa Geovanne.

Como participar

Para participar da campanha e obter recuperação de crédito, os interessados devem comparecer à agência do Banco da Amazônia mais próxima, até o dia 30 de dezembro, preencher a proposta de adesão à Lei 14.166/2021 e fornecer os documentos necessários a análise do seu pedido.

"O interessado deve se direcionar até a agência mais próxima do Banco da Amazônia, procurar o gerente ou atendente daquela localidade e informar o interesse em liquidar a dívida e aderir os benefícios da Lei 14.166 que, com certeza, o pessoal da agência vai viabilizar, de forma simples e ágil, a adesão dos benefícios da campanha", destaca o gerente.

Confira a documentação necessária:

1. Interessados em realizar a liquidação total da dívida:

- Documento de identificação

2. Interessados em realizar o parcelamento da dívida:

- Documento de identificação;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de renda;

- Última declaração do imposto de renda.

Gestão financeira

Além da renegociação de dívidas, o Banco da Amazônia busca oferecer aos clientes suporte e programas de educação financeira, a fim de ajudar os usuários a evitarem futuras inadimplências.

"Não é apenas uma concessão de crédito, mas sim uma concessão orientada. O banco sempre busca estar participando e entendendo sobre o negócio do cliente, orientando e apoiando os projetos, com participação das entidades que oferecem esse apoio técnico no campo e na cidade, com o intuito de trazer uma ferramenta importante que é o crédito, mas com a orientação técnica associada", ressalta o gerente do Banco da Amazônia.