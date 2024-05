Baile das Flores 2024 é marcado por emoção e momentos especiais para debutantes

Celebrar os 15 anos com uma festa inesquecível é o sonho de muitas meninas. Para tornar esse sonho em realidade, a Assembléia Paraense realizou, no último dia 24, o tradicional Baile das Flores, que é um dos eventos mais aguardados pelos sócios do clube.

O evento, que contou com a participação de 18 debutantes, aconteceu no Salão Nobre do clube, na sede da AP, e reuniu pais, mães, familiares e amigos das debutantes e sócias da Assembléia Paraense.

Em uma noite mágica e inesquecível, as debutantes vivenciaram momentos únicos e emocionantes ao lado dos familiares e amigos, com direito à valsa, onde as jovens deram um show de charme, delicadeza e elegância, além de desfile especial, onde mães e filhas compartilharam a passarela, e muita animação.

18 debutantes vivenciaram momentos únicos ao lado de familiares e amigos (Divulgação/AP)

A cada edição, o Baile das Flores se reinventa, rejuvenesce e floresce ainda mais belo. Neste ano, o evento contou com uma superestrutura, levando inovação e encanto para o Salão Nobre da AP. A decoração, cheia de cores e flores, também encantou a todos os presentes.

Para deixar o Baile das Flores ainda mais animado, a programação contou com diversas atrações musicais, como os cantores MC Du Black na Voz e Paulinho Fidalgo, além da presença do DJ Tarrika.