Baile das Flores 2024: AP leva beleza e encantamento para edição deste ano

Muitas adolescentes sonham em comemorar a chegada dos 15 anos com uma linda festa ao lado de familiares e amigos. A Assembléia Paraense prepara uma programação especial para celebrar esse momento único na vida de dezenas de jovens. O Baile das Flores 2024 será marcado com uma grande festa cheia de beleza e encantamento.

O tradicional Baile das Flores deste ano será uma noite mais que especial para cada uma das debutantes do clube. O evento será realizado no dia 24 de maio, com muito glamour, mas antes do grande dia, as debutantes tiveram a oportunidade de participar de outros dois momentos especiais: o Chá das Debutantes e a Balada.

Os dois acontecimentos foram importantes para as jovens se divertirem e terem a oportunidade de se conhecerem melhor. Além disso, os eventos foram marcados por muita música boa, com a participação dos DJs Priscila Borges e Dan Miller, garantindo um momento de descontração entre as debutantes.

Para o Baile das Flores, a Assembléia Paraense prepara uma programação especial, com diversas atrações musicais, como os cantores Du Black na Voz e Paulinho Fidalgo. A animação também vai ficar por conta do DJ Tarrika.