Avanço na saúde: primeira neurocirurgia é realizada em Canaã dos Carajás

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza atendimento cirúrgico na área neurológica e esse marco tornou o município o único das regiões Sul e Sudeste do estado a oferecer esse tipo de serviço na rede municipal.

A primeira neurocirurgia foi feita no Hospital Municipal Daniel Gonçalves para tratar um jovem paciente que havia sofrido um acidente vascular encefálico e estava desenvolvendo hidrocefalia, uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no cérebro. A cirurgia precisou ser rápida para evitar complicações. O neurocirurgião Márcio Costa, coordenador da equipe neurocirurgia, afirmou que tudo correu bem e o paciente está em cuidados pós-operatórios na terapia intensiva.

Com a chegada do serviço de neurocirurgia ao município, pacientes com casos de emergência, como traumatismos cranioencefálicos (TCE), acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos e hidrocefalias, não precisam mais ser transferidos para hospitais em outras cidades.

Segundo o diretor do hospital, Caio Frazão, transferências entre municípios podem demorar devido à falta de vagas, aumentando o risco para o paciente. “Agora, com a cirurgia disponível em Canaã dos Carajás, o tratamento é mais rápido e seguro”, destaca.

Além das emergências, o serviço de neurocirurgia também oferta consultas especializadas no ambulatório de especialidades do município além de procedimentos eletivos. Isso permite que a população local receba atendimento de qualidade sem ter que se deslocar para outras cidades, tornando a assistência à saúde mais acessível e conveniente. O serviço especializado vai ao encontro das necessidades da população salvando vidas.