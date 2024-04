Autocuidado: Veja 7 dicas para transformar a rotina com Bem-Estar

Prática essencial para o bem-estar físico e emocional, o autocuidado é mais que um determinado momento do dia. O conceito faz referência a uma série de ações pessoais frente ao mundo, cada vez mais acelerado, e repleto de desafios. encontrar momentos para cuidar de si mesmo é fundamental. A dermatologista Juliana Martins compartilha sua visão sobre o autocuidado e como ele pode ser integrado à rotina diária, promovendo uma vida mais equilibrada e saudável.

Segundo Martins, o autocuidado vai além da vaidade ou da manutenção da autoestima; ele abrange uma série de ações conscientes voltadas para o bem-estar físico, mental e espiritual. "O autocuidado é um conjunto de ações que o indivíduo vai exercer para si, para cuidar de si, e promover uma melhor qualidade de vida," afirma. Em sua prática diária, ela observa que equilibrar as demandas do trabalho, da vida familiar e do cuidado pessoal é um desafio constante, especialmente para as mães. No entanto, Martins enfatiza a importância de encontrar um equilíbrio, dedicando tempo à família, ao trabalho e, crucialmente, a si mesmo.

Juliana Martins ressalta a importância de se conhecer melhor, reconhecendo tanto as necessidades físicas quanto emocionais. Ela destaca a relevância de encontrar um equilíbrio saudável entre atividades, alternando entre momentos de movimento e descanso para manter a energia equilibrada. Além disso, a entrevista enfatiza a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada como pilares fundamentais do autocuidado.

A saúde mental também é um ponto crucial, sugerindo a dedicação de tempo para atividades que promovam o bem-estar mental, como a leitura e a meditação. Juliana ressalta a importância da qualidade nos momentos em família, priorizando interações significativas com os entes queridos para fortalecer os laços afetivos.

O autocuidado estético também é mencionado, incentivando uma rotina de cuidados pessoais que promova a autoestima e o bem-estar. Por fim, a entrevista destaca a importância de contar com uma rede de apoio sólida para auxiliar nas demandas do dia a dia, tornando o autocuidado uma prática mais abrangente e eficaz.

“O autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade. Ao adotar estas práticas, cada pessoa pode melhorar significativamente sua qualidade de vida, promovendo um equilíbrio saudável entre corpo, mente e espírito” - Juliana Martins - dermatologista.

Sete dicas principais para incorporar o autocuidado na rotina diária:

Conhecer-se: Reconhecer suas necessidades físicas e emocionais. Equilíbrio entre atividades: Alternar entre momentos de atividade e descanso. Cuidado com o corpo: Praticar exercícios físicos e manter uma alimentação balanceada. Saúde mental: Dedicar tempo para atividades que promovam o bem-estar mental, como a leitura ou a meditação. Tempo de qualidade em família: Priorizar momentos significativos com os entes queridos. Autocuidado estético: Manter uma rotina de cuidados pessoais que faça você se sentir bem. Rede de apoio: Contar com uma rede de suporte para auxiliar nas demandas diárias.

