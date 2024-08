Aurélio Goiano lidera com 60% pesquisa para prefeito em Parauapebas

Na segunda pesquisa divulgada pelo Instituto Gauss sobre as eleições municipais em Parauapebas, município do sudeste paraense, o pré-candidato Aurélio Goiano (Avante), mantém ampla liderança e favoritismo, agora, com 60% das intenções de voto, no levantamento feito entre 5 a 6 de julho.

A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o nº PA03662/2024. Em relação à pesquisa anterior, entre 11 e 12 de junho, ele caiu 0,03%, porém o seu principal adversário, Rafael Ribeiro (União Brasil), aparece agora com 14,10%, tendo caído 1,8%.

Na terceira colocação, aparece Dr. Felipe (PL) com 8,3%, seguido por Hipólito (Podemos) com 2,9% e Keniston Braga (MDB) com 2,70%. O percentual de voto em branco ou nulo ficou em 0,50%, enquanto 1,50% disseram não votar em nenhum dos nomes apresentados. Já 10% das pessoas abordadas não sabem ou não quiseram opinar.

A pesquisa foi encomendada pela Radiodifusão Ca - rajás, com grau de confiança de 95% para os resultados gerais, com margem de erro de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos. A nova pesquisa foi realizada após a passagem de Jair Bolsonaro.

Aurélio Goiano é comunicador, com longa história no rádio e na TV e é atual vereador na Câmara Municipal de Parauapebas, estando filiado ao Avante.

Parauapebas é um dos mais importantes municípios da região, e conta com 267.836 habitantes e acaba de alcançar 200.812 eleito - res, segundo o TSE.

*Pesquisa registrada sob o número PA-03662/2024, realizada pelo Instituto Gauss, entre os dias 05 e 06 de julho de 2024, com 1.000 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,0% e nível de confiança de 95%.