Atacadão: veja as as principais vantagens de comprar no dinheiro ou no cartão

Fazer as compras para a semana ou para o mês nem sempre é tão simples quanto parece. Manter o controle financeiro é fundamental para evitar contratempos. Por isso, o Atacadão destacou as principais vantagens de fazer as compras dos alimentos de forma tranquila, seja no dinheiro ou no cartão.

A primeira dica é preparar uma lista com todos os itens que você vai precisar comprar no supermercado. Em seguida, faça uma análise da forma de pagamento que irá usar na hora de pagar a conta. Apesar de muita gente achar que o ideal é fazer o pagamento do supermercado apenas no dinheiro, pagar com o cartão de crédito pode ser uma opção muito vantajosa, desde que feita com planejamento e com uma boa execução, para não sair do controle.

Melhor organização financeira

Manter as finanças organizadas é essencial para não correr riscos e gerar dor de cabeça desnecessária. O pagamento no cartão de crédito ajuda a centralizar as despesas em uma única conta: a fatura do cartão. Usar o dinheiro, nem sempre, traz vantagens, já que os gastos podem ficar dispersos e o contro do orçamento se torna inviável.

Evita riscos de roubos

Transitar com alta quantia de dinheiro pode trazer sérios riscos. Pensando nisso, quando a compra for pensada para o mês todo, a melhor dica é usar o cartão de crédito, o que gera mais segurança para os clientes.

Agilidade

Passar horas no supermercado está entre as tarefas mais odiadas pela maioria dos brasileiros. O pagamento no cartão torna a passagem pelo caixa um pouco mais ágil, principalmente quando há a possibilidade de fazer o pagamento com aproximação.

Benefícios exclusivos

Uma boa dica na hora de fazer as compras no supermercado é usar um cartão de crédito que garanta facilidades para os clientes. Um exemplo disso é o Cartão Atacadão, que garante vantagens exclusivas para o usuário. Além de poder parcelar as compras em até 10 vezes sem juros, o cartão ainda oferece descontos exclusivos em produtos selecionados em todas as lojas Atacadão. ou seja, a compra ainda sai mais barato para o cliente. O pagamento da fatura também é facilitado e pode ser parcelado em até 24 vezes.

O Atacadão oferece uma variedade enorme de produtos, com as melhores marcas para o seu dia a dia, garantindo conforto e facilidades na hora de pagar as suas compras. Você também pode economizar bastante dinheiro acompanhando as redes sociais do Atacadão. Assim, não perde grandes oportunidades.