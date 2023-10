Atacadão traz dicas para organizar a cozinha e realizar as tarefas de forma mais otimizada

Manter a cozinha organizada faz toda a diferença no dia a dia. Afinal, além de deixar o ambiente mais agradável, a organização torna o espaço mais prático e acessível para as tarefas da rotina. Apesar disso, muita gente tem dúvidas sobre como organizar os utensílios e alimentos na cozinha. Pensando nisso, o Atacadão destaca algumas dicas que vão ajudar a se livrar da bagunça na cozinha.

O primeiro passo é entender que a organização do ambiente ajuda em diversos aspectos do dia a dia, como na facilidade de encontrar o que precisa, praticidade, armazenamento correto de alimentos, evitando desperdícios na rotina doméstica, além de tornar a motivação para cozinhar maior.

O ambiente da cozinha torna-se mais aconchegante e convidativo quando está arrumado. Confira as dicas para manter a organização da sua cozinha em dia:

Não sobreponha os objetos

Manter os alimentos ou utensílios sobrepostos pode até ajudar a garantir mais espaço nos armários, mas uma forma de deixar a cozinha mais organizada é guardar os itens separados. A dica é deixar tudo à vista e de fácil manuseio.

Deixe os itens mais usados à vista

Uma boa dica para manter o ambiente da cozinha organizado, principalmente os armários, é deixar os itens do dia a dia, como pratos, talheres e copos, mais próximos do campo de visão. A orientação é manter os utensílios mais utilizados na rotina na altura das mãos e na parte da frente de cada prateleira.

Limpe e organize regularmente

Para manter qualquer espaço organizado, é importante manter a constância na organização. Na cozinha, isso não é diferente. A organização deve ser feita periodicamente, todos os meses ou sempre que for às compras no supermercado. Além disso, o espaço deve ser limpo com regularidade e conforme as necessidades do ambiente.

Organizar os itens por categorias ajuda nas tarefas do dia a dia (Freepik.com)

Guarde os alimentos em potes fechados

A melhor forma de conservar os alimentos e ainda manter o espaço em que eles ficam guardados limpos é colocá-los em potes herméticos e de vidro. Além de auxiliar na organização da despensa, esses itens ajudam na conservação da textura e do sabor dos alimentos por mais tempo.

Separe os utensílios por categoria

Setorizar os itens utilizados na cozinha é fundamental para garantir a organização do espaço. Por isso, a dica é separar todos os utensílios por categoria. Separe todos os pratos e coloque-os juntos. O mesmo deve ser feito com os demais itens, como copos, talheres, panelas e assim por diante. Outra dica é separar os objetos de acordo com ocasiões: louças para café da manhã, louças do jantar, entre outros. Colocando isso em prática, ficará mais fácil encontrar os itens para cada momento.

No Atacadão você encontra tudo o que precisa para manter a sua cozinha organizada para o dia a dia, desde os utensílios domésticos, itens para limpar e manter os armários organizados, assim como uma grande variedade de alimentos que você precisa na rotina. Encontre o Atacadão mais próximo da sua casa e garanta os melhores produtos para o seu dia a dia e uma diversidade de itens que se adequam ao seu lar!